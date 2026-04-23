Читать на русском
Виробництво кормів у світі перевищило 1,4 млрд тонн
У 2025 році світове виробництво кормів зросло на 3% і досягло 1,44 млрд тонн. Зростання забезпечили не лише попит, а й підвищення ефективності виробництва та структурні зміни у галузі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Електронної зернової біржі.
Виробництво комбікормів у світі
Попри позитивну динаміку, зростання було нерівномірним. Воно зумовлене не стільки збільшенням поголів’я тварин, скільки структурними змінами в галузі, підвищенням продуктивності та вдосконаленням обліку виробництва.
Найбільші обсяги споживання кормів припадають на такі сегменти:
- бройлери — 400,4 млн т (+3,7%);
- свинарство — 380,9 млн т (+3,0%);
- несучки — 180,1 млн т (+3,2%);
- молочне скотарство — 170,3 млн т (+2,6%);
- яловичина — 134,2 млн т (+0,5%);
- аквакультура — 55,5 млн т (+4,7%);
- домашні тварини — 39,3 млн т (+2,4%);
- коні — 10,2 млн т (+0,2%).
Топ-10 країн-виробників кормів залишився незмінним, як і торік. Вони забезпечують близько 65% світового виробництва, при цьому майже половина обсягів припадає на першу трійку лідерів.
Серед найбільших виробників:
- Китай — 330,1 млн т (+4%);
- США — 267,4 млн т (-0,8%);
- Бразилія — 89,9 млн т (-2,8%);
- Індія — 57,7 млн т (+4,5%);
- Мексика — 41,9 млн т (+1,2%);
- Росія — 38,3 млн т (+1,1%);
- Іспанія — 37,5 млн т (-3,4%);
- В’єтнам — 26,5 млн т (+2,6%);
- Франція — 25,5 млн т (+3,8%);
- Японія — 24,0 млн т (-1,3%).
Азія зберігає статус ключового регіону виробництва кормів із показником 559 млн тонн, демонструючи зростання завдяки індустріалізації галузі. Водночас Північна Америка скоротила виробництво на 0,7% - до 288 млн тонн - через зменшення поголів’я великої рогатої худоби, попри підвищення ефективності виробництва.
Європейський ринок показав помірне зростання на 1% - до 274 млн тонн, залишаючись загалом стабільним. У Латинській Америці виробництво досягло 204 млн тонн завдяки активному експорту та низьким цінам на зернові. В Африці та на Близькому Сході обсяги зросли до 102,5 млн тонн на тлі відновлення поголів’я та ширшого використання комбікормів.
В Океанії виробництво збільшилося на 3,4% - до 11,1 млн тонн, що пов’язано зі зростанням населення та активізацією експорту.
Нагадаємо, в Україні молочні ферми працюють у збиток через зростання витрат на корми, паливо та добрива, що може призвести до масового скорочення поголів’я корів уже влітку. До осені галузь ризикує зіткнутися з критичним спадом виробництва.