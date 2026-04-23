Виробництво кормів у світі перевищило 1,4 млрд тонн

У 2025 році світове виробництво кормів зросло на 3% і досягло 1,44 млрд тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Електронної зернової біржі.

Виробництво комбікормів у світі

У 2025 році світове виробництво кормів зросло на 3% порівняно з попереднім роком і досягло 1,44 млрд тонн. Дослідження, що охопило 38 837 комбікормових підприємств у 142 країнах.

Попри позитивну динаміку, зростання було нерівномірним. Воно зумовлене не стільки збільшенням поголів’я тварин, скільки структурними змінами в галузі, підвищенням продуктивності та вдосконаленням обліку виробництва.

Найбільші обсяги споживання кормів припадають на такі сегменти:

бройлери — 400,4 млн т (+3,7%);

свинарство — 380,9 млн т (+3,0%);

несучки — 180,1 млн т (+3,2%);

молочне скотарство — 170,3 млн т (+2,6%);

яловичина — 134,2 млн т (+0,5%);

аквакультура — 55,5 млн т (+4,7%);

домашні тварини — 39,3 млн т (+2,4%);

коні — 10,2 млн т (+0,2%).

Топ-10 країн-виробників кормів залишився незмінним, як і торік. Вони забезпечують близько 65% світового виробництва, при цьому майже половина обсягів припадає на першу трійку лідерів.

Серед найбільших виробників:

Китай — 330,1 млн т (+4%);

США — 267,4 млн т (-0,8%);

Бразилія — 89,9 млн т (-2,8%);

Індія — 57,7 млн т (+4,5%);

Мексика — 41,9 млн т (+1,2%);

Росія — 38,3 млн т (+1,1%);

Іспанія — 37,5 млн т (-3,4%);

В’єтнам — 26,5 млн т (+2,6%);

Франція — 25,5 млн т (+3,8%);

Японія — 24,0 млн т (-1,3%).

Азія зберігає статус ключового регіону виробництва кормів із показником 559 млн тонн, демонструючи зростання завдяки індустріалізації галузі. Водночас Північна Америка скоротила виробництво на 0,7% - до 288 млн тонн - через зменшення поголів’я великої рогатої худоби, попри підвищення ефективності виробництва.

Європейський ринок показав помірне зростання на 1% - до 274 млн тонн, залишаючись загалом стабільним. У Латинській Америці виробництво досягло 204 млн тонн завдяки активному експорту та низьким цінам на зернові. В Африці та на Близькому Сході обсяги зросли до 102,5 млн тонн на тлі відновлення поголів’я та ширшого використання комбікормів.

В Океанії виробництво збільшилося на 3,4% - до 11,1 млн тонн, що пов’язано зі зростанням населення та активізацією експорту.

Нагадаємо, в Україні молочні ферми працюють у збиток через зростання витрат на корми, паливо та добрива, що може призвести до масового скорочення поголів’я корів уже влітку. До осені галузь ризикує зіткнутися з критичним спадом виробництва.