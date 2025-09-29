"Протасов Яр" в Киеве остался заказником: суд принял сторону прокуратуры

Хозяйственный суд Киева отказал застройщику в попытке отменить заповедный статус ландшафтного заказника "Протасов Яр". Таким образом, суд поддержал позицию прокуратуры и сохранил уникальную природную территорию от уничтожения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суд подтвердил заповедный статус "Протасового Яра"

Хозяйственный суд Киева отказал компании, требовавшей отменить решение Киевсовета о создании ландшафтного заказника "Протасов Яр".

Предприятие заявляло, что пользуется свыше гектара земли в урочище и намеревалось построить там жилую застройку.

Прокуратура подчеркнула, что договор аренды этих участков закончился еще более десяти лет назад, а любое строительство в пределах заповедной территории привело бы к потере уникальной природы, уничтожению редких видов и ущербу археологическому наследию.

Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил в силе заповедный статус "Протасового Яра".

Что известно о "Протасовом Яре"

"Протасов Яр" - урочище в Соломенском районе Киева, сохранившее остатки природной растительности. Исторически он известен еще с XIX века. Сначала здесь производили кирпич, позже территория стала излюбленным местом отдыха и удобным маршрутом в центр города.

Природная ценность урочища велика: здесь растут осина, береза, папоротник и хвощ, а среди животных встречаются редкие и беспозвоночные птицы, занесенные в природоохранные списки.

В последние годы "Протасов Яр" активно застраивали, что вызвало сопротивление общественности. В 2019 году компания начала вырубку деревьев и установку заборов, что стало толчком для создания общественной организации "Защитим Протасов Яр". Лидером борьбы стал Роман Ратушный, который кроме активизма был добровольцем на фронте и погиб в бою под Изюмом в июне 2022 года.

В его честь Киевский городской совет принял решение о создании ландшафтного заказника, запрещающего любую хозяйственную деятельность. Несмотря на это, застройщики продолжали оспаривать статус урочища в судах.