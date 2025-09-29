Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,02

EUR

48,41

--0,31

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,73

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Протасов Яр" в Киеве остался заказником: суд принял сторону прокуратуры

Протасов Яр
Суд подтвердил заповедный статус "Протасового Яра" в Киеве

Хозяйственный суд Киева отказал застройщику в попытке отменить заповедный статус ландшафтного заказника "Протасов Яр". Таким образом, суд поддержал позицию прокуратуры и сохранил уникальную природную территорию от уничтожения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суд подтвердил заповедный статус "Протасового Яра"

Хозяйственный суд Киева отказал компании, требовавшей отменить решение Киевсовета о создании ландшафтного заказника "Протасов Яр".

Предприятие заявляло, что пользуется свыше гектара земли в урочище и намеревалось построить там жилую застройку.

Прокуратура подчеркнула, что договор аренды этих участков закончился еще более десяти лет назад, а любое строительство в пределах заповедной территории привело бы к потере уникальной природы, уничтожению редких видов и ущербу археологическому наследию.

Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил в силе заповедный статус "Протасового Яра".

Что известно о "Протасовом Яре"

"Протасов Яр" - урочище в Соломенском районе Киева, сохранившее остатки природной растительности. Исторически он известен еще с XIX века. Сначала здесь производили кирпич, позже территория стала излюбленным местом отдыха и удобным маршрутом в центр города.

Природная ценность урочища велика: здесь растут осина, береза, папоротник и хвощ, а среди животных встречаются редкие и беспозвоночные птицы, занесенные в природоохранные списки.

В последние годы "Протасов Яр" активно застраивали, что вызвало сопротивление общественности. В 2019 году компания начала вырубку деревьев и установку заборов, что стало толчком для создания общественной организации "Защитим Протасов Яр". Лидером борьбы стал Роман Ратушный, который кроме активизма был добровольцем на фронте и погиб в бою под Изюмом в июне 2022 года.

В его честь Киевский городской совет принял решение о создании ландшафтного заказника, запрещающего любую хозяйственную деятельность. Несмотря на это, застройщики продолжали оспаривать статус урочища в судах. 

Автор:
Ольга Опенько