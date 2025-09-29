"Протасів Яр" залишився заказником: суд став на бік прокуратури

Господарський суд Києва відмовив забудовнику у спробі скасувати заповідний статус ландшафтного заказника “Протасів Яр”. Таким чином суд підтримав позицію прокуратури та зберіг унікальну природну територію від знищення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Суд підтвердив заповідний статус "Протасового Яру"

Господарський суд Києва відмовив компанії, яка вимагала скасувати рішення Київради про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр".

Підприємство заявляло, що користується понад гектаром землі в урочищі та мало намір звести там житлову забудову.

Прокуратура наголосила, що договір оренди цих ділянок закінчився ще понад десять років тому, а будь-яке будівництво в межах заповідної території призвело б до втрати унікальної природи, знищення рідкісних видів і шкоди археологічній спадщині.

Суд погодився з доводами прокуратури й залишив чинним заповідний статус "Протасового Яру".

Що відомо про "Протасів Яр"

"Протасів Яр" — урочище в Солом'янському районі Києва, що зберегло залишки природної рослинності. Історично воно відоме ще з XIX століття. Спочатку тут виробляли цеглу, пізніше територія стала улюбленим місцем відпочинку та зручним маршрутом до центру міста.

Природна цінність урочища велика: тут ростуть осика, береза, папороть і хвощ, а серед тварин зустрічаються рідкісні птахи та безхребетні, занесені до природоохоронних списків.

Упродовж останніх років "Протасів Яр" активно забудовували, що викликало спротив громадськості. У 2019 році компанія почала вирубку дерев і встановлення парканів, що стало поштовхом для створення громадської організації "Захистимо Протасів Яр". Лідером боротьби став Роман Ратушний, який, крім активізму, був добровольцем на фронті та загинув у бою під Ізюмом у червні 2022 року.

На його честь Київська міська рада ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника, що забороняє будь-яку господарську діяльність. Незважаючи на це, забудовники продовжували оскаржувати статус урочища в судах.