Прямой поезд Фастов – Черкассы: "Укрзализныця" в тестовом режиме запускает новый маршрут

"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №844/843, соединяющий Фастов и Черкассы. Теперь путешествовать между городами можно без пересадок. Это тестовый маршрут выходного дня, что значительно облегчит поездки для пассажиров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

"Теперь в выходной в тестовом режиме можно без пересадок добраться из Фастова в Черкассы и обратно. Суббота - самое время попробовать новый рейс", - заявили в компании.

Расписание движения и остановки

Новый поезд будет курсировать в две субботы: 27 сентября и 4 октября.

Поезд №844 Фастов – Черкассы:

отправление из Фастова: 07:49;

прибытие в Черкассы: 12:48

Поезд №843 Черкассы – Фастов:

отправление из Черкасс: 15:17;

прибытие в Фастов: 20:47

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Киев-Пассажирский, Мироновка, Цветково, им. Т.Г. Шевченко.

Билеты уже доступны для покупки в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в железнодорожных кассах.

Напомним, "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд №795/796 сообщением Кременчуг – Киев. Он будет курсировать в сентябре и октябре 2025 года в следующие даты: 23, 25, 26, 29 и 30 сентября, а также 2, 3, 6, 7, 9, 10 и 13 октября.