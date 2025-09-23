- Категория
Прямой поезд Фастов – Черкассы: "Укрзализныця" в тестовом режиме запускает новый маршрут
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №844/843, соединяющий Фастов и Черкассы. Теперь путешествовать между городами можно без пересадок. Это тестовый маршрут выходного дня, что значительно облегчит поездки для пассажиров.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.
"Теперь в выходной в тестовом режиме можно без пересадок добраться из Фастова в Черкассы и обратно. Суббота - самое время попробовать новый рейс", - заявили в компании.
Расписание движения и остановки
Новый поезд будет курсировать в две субботы: 27 сентября и 4 октября.
Поезд №844 Фастов – Черкассы:
- отправление из Фастова: 07:49;
- прибытие в Черкассы: 12:48
Поезд №843 Черкассы – Фастов:
- отправление из Черкасс: 15:17;
- прибытие в Фастов: 20:47
На маршруте предусмотрены остановки на станциях Киев-Пассажирский, Мироновка, Цветково, им. Т.Г. Шевченко.
Билеты уже доступны для покупки в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в железнодорожных кассах.
Напомним, "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд №795/796 сообщением Кременчуг – Киев. Он будет курсировать в сентябре и октябре 2025 года в следующие даты: 23, 25, 26, 29 и 30 сентября, а также 2, 3, 6, 7, 9, 10 и 13 октября.