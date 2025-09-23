Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,95

48,77

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Прямий поїзд Фастів – Черкаси: "Укрзалізниця" у тестовому режимі запускає новий маршрут

вокзал, Фастів
Залізничний вокзал у Фастові. / Вікіпедія

"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд №844/843, що з’єднає Фастів та Черкаси. Тепер подорожувати між містами можна буде без пересадок. Це тестовий маршрут вихідного дня, що значно полегшить подорожі для пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Тепер у вихідний в тестовому режимі можна без пересадок дістатися з Фастова до Черкас і назад. Субота – саме час спробувати новий рейс", — заявили у компанії.

Розклад руху та зупинки

Новий поїзд курсуватиме у дві суботи: 27 вересня та 4 жовтня.

Поїзд №844 Фастів – Черкаси:

  • відправлення з Фастова: 07:49; 
  • прибуття до Черкас: 12:48

Поїзд №843 Черкаси – Фастів:

  • відправлення з Черкас: 15:17; 
  • прибуття до Фастова: 20:47

На маршруті передбачено зупинки на станціях Київ-Пасажирський, Миронівка, Цвіткове, ім. Т.Г. Шевченка.

Квитки вже доступні для покупки в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в залізничних касах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд №795/796 сполученням Кременчук – Київ. Він курсуватиме у вересні та жовтні 2025 року у такі дати: 23, 25, 26, 29 і 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10 та 13 жовтня.

Автор:
Тетяна Ковальчук