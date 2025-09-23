Прямий поїзд Фастів – Черкаси: "Укрзалізниця" у тестовому режимі запускає новий маршрут

"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд №844/843, що з’єднає Фастів та Черкаси. Тепер подорожувати між містами можна буде без пересадок. Це тестовий маршрут вихідного дня, що значно полегшить подорожі для пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Тепер у вихідний в тестовому режимі можна без пересадок дістатися з Фастова до Черкас і назад. Субота – саме час спробувати новий рейс", — заявили у компанії.

Розклад руху та зупинки

Новий поїзд курсуватиме у дві суботи: 27 вересня та 4 жовтня.

Поїзд №844 Фастів – Черкаси:

відправлення з Фастова: 07:49;

прибуття до Черкас: 12:48

Поїзд №843 Черкаси – Фастів:

відправлення з Черкас: 15:17;

прибуття до Фастова: 20:47

На маршруті передбачено зупинки на станціях Київ-Пасажирський, Миронівка, Цвіткове, ім. Т.Г. Шевченка.

Квитки вже доступні для покупки в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в залізничних касах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд №795/796 сполученням Кременчук – Київ. Він курсуватиме у вересні та жовтні 2025 року у такі дати: 23, 25, 26, 29 і 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10 та 13 жовтня.