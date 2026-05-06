Прямой поезд в Варшаву: во Львовской области готовят следующий этап строительства евроколеи

железнодорожные пути
Продолжается подготовка к следующему этапу строительства евроколея Рава-Русская—Львов. / Freepik

Во Львовской области идет подготовка к следующему этапу развития железнодорожного пути европейского стандарта (1435 мм). Проект стоимостью 9 млрд грн охватывает направление Рава-Русская — Брюховичи. Это позволит реализовать полноценное железнодорожное сообщение по евроколеи по маршруту Варшава—Львов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

Вчера, 5 мая , состоялось совещание с участием Львовской железной дороги и представителей территориальных общин. Участники утвердили дорожную карту по разработке технико-экономического обоснования.

"Развитие европейского пути является одним из ключевых инфраструктурных приоритетов для Львовщины. Это не только об удобном пассажирском сообщении, но и об усилении экономической интеграции со странами Европейского Союза… В настоящее время важно обеспечить подготовку качественного технико-экономического обоснования как основы для дальнейшего привлечения финансирования", — сообщил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко.

В 2022 году специалисты восстановили 8 км пути на участке Рава-Русская - Гребенное. Тогда же обновили инфраструктуру вокзала и обустроили пункты таможенного и пограничного контроля. Работы финансировались АО "Укрзализныця" и местные бюджеты. С октября 2023 года начал работу железнодорожный маршрут Черновцы - Львов - Варшава с пересадкой на станции Рава-Русская.

Новый этап предполагает модернизацию участка Рава-Русская - Брюховичи. Протяженность этого отрезка составляет около 60 км. Это позволит обеспечить прямое сообщение по европейской колее между Варшавой и Львовом. Примерная стоимость работ составляет 9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал во Львове до 2030 года должен быть соединен с европутью. На следующем этапе узкоколейная железная дорога через Львов соединит Балтику и Черное море.

Автор:
Татьяна Ковальчук