Прямий потяг до Варшави: на Львівщині готують наступний етап будівництва євроколії

залізничні колії
Триває підготовка до наступного етапу будівництва євроколії Рава-Руська—Львів / Freepik

У Львівській області триває підготовка до наступного етапу розбудови залізничної колії європейського стандарту (1435 мм). Проєкт вартістю 9 млрд грн  охоплює напрямок Рава-Руська — Брюховичі. Це дасть змогу реалізувати повноцінне залізничне сполучення євроколією за маршрутом Варшава—Львів.

Вчора, 5 травня, відбулася нарада за участю Львівської залізниці та представників територіальних громад. Учасники затвердили дорожню карту для розроблення техніко-економічного обґрунтування.

"Розвиток європейської колії є одним із ключових інфраструктурних пріоритетів для Львівщини. Це не лише про зручне пасажирське сполучення, а й про посилення економічної інтеграції з країнами Європейського Союзу… Наразі важливо забезпечити підготовку якісного техніко-економічного обґрунтування як основи для подальшого залучення фінансування", — повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

У 2022 році фахівці відновили 8 км колії на ділянці Рава-Руська — Гребенне. Тоді ж оновили інфраструктуру вокзалу та облаштували пункти митного і прикордонного контролю. Роботи фінансували АТ "Укрзалізниця" та місцеві бюджети. З жовтня 2023 року розпочав роботу залізничний маршрут Чернівці — Львів — Варшава з пересадкою на станції Рава-Руська.

Новий етап передбачає модернізацію ділянки Рава-Руська — Брюховичі. Протяжність цього відрізка становить близько 60 км. Це дозволить забезпечити пряме сполучення європейською колією між Варшавою та Львовом. Орієнтовна вартість робіт становить 9 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що залізничний вокзал у Львові до 2030 року має бути з'єднаний із євроколією. На наступному етапі вузькоколійна залізниця через Львів з’єднає Балтику і Чорне море. 

Автор:
Тетяна Ковальчук