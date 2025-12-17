Путин узаконил изъятие жилья на оккупированных территориях: детали

Глава России Владимир Путин подписал закон, разрешающий оккупационным властям в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях изымать жилье убежавших украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Согласно документу, будут изыматься "жилые дома, квартиры и комнаты, имеющие признаки бесхозяйного имущества". "Бесхозным" также будут признаваться имущество, владельца которого "невозможно установить", или в случае отсутствия "действительных документов" о том, кому оно принадлежит.

Критерии "бесхозяйственности" будут определять самые оккупационные "администрации".

В законе предусмотрены разные варианты использования конфискованного жилья. Так, его могут передать местным жителям, потерявшим свое жилье из-за боевых действий, или предоставлять в качестве служебного жилья госслужащим, военным, чиновникам, работникам правоохранительных органов, учителям и врачам.

Кроме того, изъятое имущество разрешили сдавать в аренду или размещать в нем по договору социального найма жителей, "состоящих на учете как нуждающихся".

Новые правила будут действовать до 2030 года. Если владелец появится после конфискации, ему должны выплатить материальную компенсацию, но это будет касаться только граждан России.