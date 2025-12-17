Запланована подія 2

Путін узаконив вилучення житла на окупованих територіях: деталі

Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін

Глава Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє окупаційній владі в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях вилучати житло українців, які втекли від війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно з документом, вилучатимуть "житлові будинки, квартири та кімнати, які мають ознаки безгосподарного майна". "Безгоспним" також визнаватимуть майно, власника якого "неможливо встановити", або у разі відсутності "дійсних документів" про те, кому воно належить.

Критерії "безгосподарності" визначатимуть самі окупаційні "адміністрації".

У законі передбачено різні варіанти використання конфіскованого житла. Так, його можуть передати місцевим жителям, які втратили своє житло через бойові дії, або надавати як службове житло держслужбовцям, військовим, чиновникам, працівникам правоохоронних органів, вчителям та лікарям.

Крім того, вилучене майно дозволили здавати в оренду або розміщувати в ньому за договором соціального найму жителів, "які перебувають на обліку як нужденні".

Нові правила діятимуть до 2030 року. Якщо власник з’явиться після конфіскації, йому повинні виплатити матеріальну компенсацію, але це стосуватиметься лише громадян Росії. 

Маріупольська міська рада повідомляла, що російська влада скоротила термін реєстрації нерухомості на окупованих територіях до 1 липня 2026 року. Раніше подати заявку можна було до 1 січня 2028 року.

Автор:
Світлана Манько
