Пять украинских городов вошли в рейтинг самых дешевых городов Европы

Харьков стал самым дешевым городом в Европе по индексу стоимости жизни. Он занял 229-е место среди 229 европейских городов в рейтинге. Кроме него в рейтинг вошли еще четыре города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новые данные глобального индекса Numbeo.

Все украинские города — внизу списка

В рейтинг вошли пять украинских городов, и все они оказались среди самых дешевых в Европе:

Киев - 224 место

Днепр - 225 место

Одесса - 226 место

Львов - 227 место

Харьков - 229 место

Швейцария - самая дорогая

Самыми дорогими для проживания признаны города Швейцарии. Рейтинг возглавил Цюрих, далее следуют Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн.

Десятку самых дорогих городов замыкают исландский Рейкьявик, а также норвежские Осло, Тронгейм и Берген.

Как работает индекс

Numbeo сравнивает разные аспекты расходов на проживание в городах мира, используя Нью-Йорк как базовый уровень с индексным значением 100%.

Индекс стоимости жизни (без аренды) измеряет цены на потребительские товары и услуги – продукты, транспорт, коммунальные услуги, но не включает жилье. Город с индексом 120 означает, что ежедневные расходы на 20% выше Нью-Йорка.

Также существуют отдельные индексы продуктов питания, ресторанов, аренды и местной покупательной способности. Последний показатель отражает, сколько товаров могут позволить себе жители города при средней зарплате по сравнению с Нью-Йорком.

Напомним, в прошлом году Киев потерял более 30 пунктов в рейтинге, переместившись со 100-й позиции на 137-м по ценам на жилье.