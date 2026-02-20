- Категория
Пять украинских городов вошли в рейтинг самых дешевых городов Европы
Харьков стал самым дешевым городом в Европе по индексу стоимости жизни. Он занял 229-е место среди 229 европейских городов в рейтинге. Кроме него в рейтинг вошли еще четыре города.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новые данные глобального индекса Numbeo.
Все украинские города — внизу списка
В рейтинг вошли пять украинских городов, и все они оказались среди самых дешевых в Европе:
- Киев - 224 место
- Днепр - 225 место
- Одесса - 226 место
- Львов - 227 место
- Харьков - 229 место
Швейцария - самая дорогая
Самыми дорогими для проживания признаны города Швейцарии. Рейтинг возглавил Цюрих, далее следуют Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн.
Десятку самых дорогих городов замыкают исландский Рейкьявик, а также норвежские Осло, Тронгейм и Берген.
Как работает индекс
Numbeo сравнивает разные аспекты расходов на проживание в городах мира, используя Нью-Йорк как базовый уровень с индексным значением 100%.
Индекс стоимости жизни (без аренды) измеряет цены на потребительские товары и услуги – продукты, транспорт, коммунальные услуги, но не включает жилье. Город с индексом 120 означает, что ежедневные расходы на 20% выше Нью-Йорка.
Также существуют отдельные индексы продуктов питания, ресторанов, аренды и местной покупательной способности. Последний показатель отражает, сколько товаров могут позволить себе жители города при средней зарплате по сравнению с Нью-Йорком.
Напомним, в прошлом году Киев потерял более 30 пунктов в рейтинге, переместившись со 100-й позиции на 137-м по ценам на жилье.