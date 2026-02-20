Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пять украинских городов вошли в рейтинг самых дешевых городов Европы

Харьков
Украинские города замыкают рейтинг стоимости жизни в Европе / Depositphotos

Харьков стал самым дешевым городом в Европе по индексу стоимости жизни. Он занял 229-е место среди 229 европейских городов в рейтинге. Кроме него в рейтинг вошли еще четыре города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новые данные глобального индекса Numbeo.

Все украинские города — внизу списка

В рейтинг вошли пять украинских городов, и все они оказались среди самых дешевых в Европе:

  • Киев - 224 место
  • Днепр - 225 место
  • Одесса - 226 место
  • Львов - 227 место
  • Харьков - 229 место
Фото 2 — Пять украинских городов вошли в рейтинг самых дешевых городов Европы

Швейцария - самая дорогая

Самыми дорогими для проживания признаны города Швейцарии. Рейтинг возглавил Цюрих, далее следуют Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн.

Десятку самых дорогих городов замыкают исландский Рейкьявик, а также норвежские Осло, Тронгейм и Берген.

Фото 3 — Пять украинских городов вошли в рейтинг самых дешевых городов Европы

Как работает индекс

Numbeo сравнивает разные аспекты расходов на проживание в городах мира, используя Нью-Йорк как базовый уровень с индексным значением 100%.

Индекс стоимости жизни (без аренды) измеряет цены на потребительские товары и услуги – продукты, транспорт, коммунальные услуги, но не включает жилье. Город с индексом 120 означает, что ежедневные расходы на 20% выше Нью-Йорка.

Также существуют отдельные индексы продуктов питания, ресторанов, аренды и местной покупательной способности. Последний показатель отражает, сколько товаров могут позволить себе жители города при средней зарплате по сравнению с Нью-Йорком.

Напомним, в прошлом году Киев потерял более 30 пунктов в рейтинге, переместившись со 100-й позиции на 137-м по ценам на жилье.

Автор:
Татьяна Гойденко