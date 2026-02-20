П'ять українських міст увійшли до рейтингу найдешевших міст Європи

Харків став найдешевшим містом в Європі за індексом вартості життя. Він посів 229 місце серед 229 європейських міст у рейтингу. Окрім нього до рейтингу увійшли ще чотири міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на нові дані глобального індексу Numbeo.

Усі українські міста — внизу списку

До рейтингу увійшли п'ять українських міст, і всі вони опинилися серед найдешевших в Європі:

Київ — 224 місце

Дніпро — 225 місце

Одеса — 226 місце

Львів — 227 місце

Харків — 229 місце

Швейцарія — найдорожча

Найдорожчими для проживання визнано міста Швейцарії. Рейтинг очолив Цюрих, далі йдуть Женева, Базель, Лозанна, Лугано та Берн.

Десятку найдорожчих міст замикають ісландський Рейк'явік, а також норвезькі Осло, Тронгейм та Берген.

Як працює індекс

Numbeo порівнює різні аспекти витрат на проживання в містах світу, використовуючи Нью-Йорк як базовий рівень з індексним значенням 100%.

Індекс вартості життя (без оренди) вимірює ціни на споживчі товари та послуги — продукти, транспорт, комунальні послуги, але не включає житло. Місто з індексом 120 означає, що щоденні витрати на 20% вищі за Нью-Йорк.

Також існують окремі індекси для продуктів харчування, ресторанів, оренди та місцевої купівельної спроможності. Останній показник відображає, скільки товарів можуть дозволити собі жителі міста при середній зарплаті порівняно з Нью-Йорком.

Нагадаємо, минулого року Київ втратив понад 30 пунктів у рейтингу, перемістившись із 100-ої позиції на 137-му за цінами на житло.