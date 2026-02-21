Работа на генераторах: в молочной компании рассказали, как изменятся цены на продукцию

Группа компаний "Молочный Альянс" не планирует повышать стоимость своей продукции, несмотря на дополнительные миллионные расходы на топливо для генераторов. Главным приоритетом компании остается стимулирование спроса и конкуренция с импортом.

Об этом Delo.ua рассказал председатель наблюдательного совета компании Сергей Вовченко в своем интервью.

По его словам, компания даже не рассматривает вариант повышения цен, поскольку покупательная способность населения остается низкой. Вместо пересмотра прайсов, производитель сосредоточился на увеличении объемов продаж, в частности через акционные предложения в январе и феврале.

"Мы точно не планируем повышать стоимость продукции, особенно сыров. Это дорогой продукт, который сейчас продается с трудом. К тому же мы чувствуем сильное давление со стороны польского импорта — их сыры дешевле, и потребитель часто выбирает именно их", — отметил Сергей Вовченко.

Работа в экстремальных условиях

Глава компании подчеркнул, что из-за массированных обстрелов энергоинфраструктуры в январе и феврале предприятия холдинга работали преимущественно на автономных источниках питания.

Самая сложная ситуация наблюдалась в Киевской области, где завод некоторое время вообще не мог получать электроэнергию из сети. Хотя компания пыталась перейти на импортный ток, который стоит 15 грн за кВт·ч против 12 грн за отечественный, физические повреждения подстанций часто делали его получение невозможным.

Чтобы избежать простоев, заводы в Пирятине, Золотоноше и Киевской области использовали дизель-генераторы. По словам председателя наблюдательного совета, только за январь компания использовала около 140 тонн топлива, что обошлось в 8 млн грн.

"Сумма, конечно, большая, но другого выхода нет. Мы заранее подготовились: закупили генераторы и создали запас топлива, чтобы обеспечить бесперебойную работу", — отметил он.

Почему цены останутся стабильными

Несмотря на значительные расходы на автономное питание, Сергей Вовченко уверяет, что это не приведет к подорожанию молока или сыра для конечного потребителя. Он пояснил, что доля электроэнергии в общей структуре расходов компании сравнительно невелика — примерно 3%. Зато основную часть себестоимости, а именно 67%, составляет закупка сырья (молока).

По расчетам председателя наблюдательного совета, дополнительные расходы, связанные непосредственно с работой на генераторах, составили около 3 млн грн.

"В масштабах общего объема производства и реализации компании это пока не оказывает существенного влияния на конечную себестоимость продукции", — подытожил Сергей Вовченко, подтвердив, что "Молочный Альянс" продолжает работать в рамках существующей ценовой политики.

Напомним, в Госпродпотребслужбе разъяснили, что бизнес должен предоставлять потребителям полную и понятную информацию о товарах, услугах и их цене. Выставление в чеке отдельной строки за пользование генератором без предварительного информирования клиентов является нарушением закона «О защите прав потребителей», тогда как включение этих расходов в стоимость блюд или напитков при условии заблаговременного уведомления потребителей нарушением не считается.