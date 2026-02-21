Робота на генераторах: у молочній компанії розповіли, як зміняться ціни на продукцію

Група компаній "Молочний Альянс" не планує підвищувати вартість своєї продукції, незважаючи на додаткові мільйонні витрати на топливо для генераторів. Головним пріоритетом компанії залишається стимулювання попиту та конкуренція з імпортом.

Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів голова наглядової ради компанії Сергій Вовченко у своєму інтерв'ю.

За його словами, компанія навіть не розглядає варіант підвищення цін, оскільки купівельна спроможність населення залишається низькою. Замість перегляду прайсів, виробник зосередився на збільшенні обсягів продажу, зокрема через акційні пропозиції у січні та лютому.

"Ми точно не плануємо підвищувати вартість продукції, особливо сирів. Це дорогий продукт, який зараз продається важко. До того ж ми відчуваємо сильний тиск з боку польського імпорту — їхні сири дешевші, і споживач часто обирає саме їх", — зазначив Сергій Вовченко.

Робота в екстремальних умовах

Голова компанії наголосив, що через масовані обстріли енергоінфраструктури у січні та лютому підприємства холдингу працювали переважно на автономних джерелах живлення. Найскладніша ситуація спостерігалася у Київській області, де завод певну годину взагалі не міг отримувати електроенергію з мережі. Хоча компанія намагалася перейти на імпортний струм, який коштує 15 грн за кВт·рік проти 12 грн за вітчизняний, фізичні пошкодження підстанцій часто унеможливлювали його отримання.

Щоб уникнути простоїв, заводи біля Пирятині, Золотоноші та Київщини використовували дизель-генератори. За словами голови наглядової ради, лише за січень компанія використала близько 140 тонн палива, що обійшлося у 8 млн грн.

"Сума, звісно, велика, але іншого виходу немає. Ми заздалегідь підготувалися: закупили генератори та створили запас пального, щоб забезпечити безперервну роботу", - зазначив він.

Чому ціни залишатися стабільними

Незважаючи на значні витрати на автономне харчування, Сергій Вовченко запевняє, що це не призведе до подорожчання молока чи сиру для кінцевого споживача. Він пояснив, що частка електроенергії в загальній структурі витрат компанії є порівняно невеликою — приблизно 3%. Натомість основну частину собівартості, а саме 67%, складає закупівля сировини (молоку).

За розрахунками голови наглядової ради, додаткові витрати, пов'язані безпосередньо з роботою на генераторах, склали близько 3 млн грн.

"У масштабах загального обсягу виробництва та реалізації компанії це поки що не має суттєвого впливу на кінцеву собівартість продукції", - підсумував Сергій Вовченко, підтвердивши, що "Молочний Альянс" продовжує працювати в межах існуючої цінової політики.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужба роз’яснили, що бізнес має надавати споживачам повну та зрозумілу інформацію про товари, послуги та їхню ціну. Виставлення в чеку окремого рядка за користування генератором без попереднього інформування клієнтів є порушенням закону "Про захист прав споживачів", тоді як включення цих витрат у вартість страв або напоїв за умови завчасного повідомлення споживачів порушенням не вважається.