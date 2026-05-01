Работают без света и интернета: почтоматы от "Укрпочты" появились еще в одном городе

Укрпочта устанавливает почтоматы в Одессе / Укрпочта

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" запустил автономные почтоматы в Одессе. В городе открыли первые 30 почтаматов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Одесса стала вторым украинским городом, где "Укрпочта" развернула сеть почтоматов, вслед за Киевом, где уже работает 70 устройств.

"Мы последовательно расширяем возможности для клиентов — и в инфраструктуре, и в цифровых сервисах. Наша задача — чтобы человек мог сам выбирать, как ему удобно получить посылку: в отделении, в почтомате или в точке выдачи, а также управлять доставкой дистанционно, без лишних действий", — заявил глава компании Игорь Смилянский.

Как работают новые почтоматы

Почтоматы "Укрпочты" адаптированы к современным украинским реалиям. Основное преимущество устройств – их полная автономность:

  • Работают без электроэнергии и Интернета.
  • Доступны без смартфонов: получить посылку можно не только через мобильное приложение, но и с помощью обычного SMS-кода. Это делает сервис инклюзивным для пожилых и тех, кто не пользуется цифровыми гаджетами.

В компании отмечают, что параллельно "Укрпочта" развивает цифровые инструменты управления доставкой.

В приложении "Укрпочта 2.0" недавно появились функции, которые дают клиентам больше контроля над посылкой, в частности, бесплатная переадресация до прибытия в отделение и смена получателя.

До конца года "Укрпочта" планирует увеличить сеть до 1000 почтоматов в разных городах Украины.

Ранее "Укрпочта" запустила первые 70 почтоматов в Киеве и обновила мобильное приложение "Укрпочта 2.0", которое позволяет пользователям управлять доставкой посылок. В почтоматах посылки будут храниться бесплатно до 7 дней, после чего неизданные отправки будут автоматически передаваться в ближайшее отделение.

Татьяна Бессараб