Працюють без світла та інтернету: поштомати від "Укрпошти" з'явилися ще в одному місті

Державний поштовий оператор “Укрпошта” запустив автономні поштомати в Одесі. Наразі в місті відкрили перші 30 поштоматів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Одеса стала другим українським містом, де "Укрпошта" розгорнула мережу поштоматів, слідом за Києвом, де вже працюють 70 пристроїв.

"Ми послідовно розширюємо можливості для клієнтів — і в інфраструктурі, і в цифрових сервісах. Наше завдання — щоб людина могла сама обирати, як їй зручно отримати посилку: у відділенні, в поштоматі чи в точці видачі, а також керувати доставкою дистанційно, без зайвих дій", — заявив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Як працюють нові поштомати

Поштомати "Укрпошти" адаптовані до сучасних українських реалій. Основна перевага пристроїв — їхня повна автономність:

Працюють без електроенергії та інтернету.

Доступні без смартфонів: отримати посилку можна не лише через мобільний застосунок, а й за допомогою звичайного SMS-коду. Це робить сервіс інклюзивним для літніх людей та тих, хто не користується цифровими гаджетами.

В компанії наголошують, що паралельно "Укрпошта" розвиває цифрові інструменти керування доставкою.

У застосунку "Укрпошта 2.0" нещодавно з’явилися функції, які дають клієнтам більше контролю над посилкою, зокрема безкоштовна переадресація до прибуття у відділення та зміна отримувача.

До кінця року "Укрпошта" планує збільшити мережу до 1000 поштоматів у різних містах України.

Раніше “Укрпошта” запустила перші 70 поштоматів у Києві та оновила мобільний застосунок “Укрпошта 2.0", який дозволяє користувачам керувати доставкою посилок. У поштоматах посилки зберігатимуться безкоштовно до 7 днів, після чого невидані відправлення автоматично передаватимуться до найближчого відділення.