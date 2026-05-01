ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Працюють без світла та інтернету: поштомати від "Укрпошти" з'явилися ще в одному місті

поштомат, укрпошта
Укрпошта встановлює поштомати в Одесі / Укрпошта

Державний поштовий оператор “Укрпошта” запустив автономні поштомати в Одесі. Наразі в місті відкрили перші 30 поштоматів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Одеса стала другим українським містом, де "Укрпошта" розгорнула мережу поштоматів, слідом за Києвом, де вже працюють 70 пристроїв.

"Ми послідовно розширюємо можливості для клієнтів — і в інфраструктурі, і в цифрових сервісах. Наше завдання — щоб людина могла сама обирати, як їй зручно отримати посилку: у відділенні, в поштоматі чи в точці видачі, а також керувати доставкою дистанційно, без зайвих дій", — заявив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Як працюють нові поштомати

Поштомати "Укрпошти" адаптовані до сучасних українських реалій. Основна перевага пристроїв — їхня повна автономність:

  • Працюють без електроенергії та інтернету.
  • Доступні без смартфонів: отримати посилку можна не лише через мобільний застосунок, а й за допомогою звичайного SMS-коду. Це робить сервіс інклюзивним для літніх людей та тих, хто не користується цифровими гаджетами.

В компанії наголошують, що паралельно "Укрпошта" розвиває цифрові інструменти керування доставкою.

У застосунку "Укрпошта 2.0" нещодавно з’явилися функції, які дають клієнтам більше контролю над посилкою, зокрема безкоштовна переадресація до прибуття у відділення та зміна отримувача.

До кінця року "Укрпошта" планує збільшити мережу до 1000 поштоматів у різних містах України.

Раніше “Укрпошта” запустила перші 70 поштоматів у Києві та оновила мобільний застосунок “Укрпошта 2.0", який дозволяє користувачам керувати доставкою посилок. У поштоматах посилки зберігатимуться безкоштовно до 7 днів, після чого невидані відправлення автоматично передаватимуться до найближчого відділення.

Автор:
Тетяна Бесараб