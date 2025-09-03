Запланована подія 2

Рада утвердил указ президента об изъятии почти 1600 вагонов РФ на 2,2 млрд грн

Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии около 1600 вагонов, принадлежавших компаниям, связанным с Россией. Примерная стоимость имущества составляет 2,2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"В Верховной Раде утвердили указ президента о принудительном изъятии вагонов, принадлежащих связанным с РФ субъектам! Теперь дело доведено до конца. ~1600 вагонов ориентировочно на 2.2 млрд грн. Имущество агрессора работает на государство", - написал Власюк.

Напомним, Владимир Зеленский 3 июля инициировал в парламенте законопроект №13442, утверждающий указ о принудительном изъятии 1592 вагонов, владельцами которых являются резиденты России. Изъятие инициировано Кабмином по обращению "Укрзализныци".

Что известно о законопроекте

В пояснительной записке говорится, что принудительное изъятие железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам Российской Федерации или компаниям, где РФ имеет долю собственности, осуществляется на основании закона о принудительном изъятии имущества РФ и ее резидентов по мотивам общественной и военной необходимости.

Цель – предотвратить контроль страны-агрессора над вагонами и обеспечить их использование в пользу государства, в частности для перевозок военного и стратегического значения, выполнения мобилизационных задач и поддержки обороноспособности Украины.

Реализация закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета и не требует согласования других органов власти.

Напомним, Государственная таможенная служба передала на нужды Вооруженных Сил Украины и правоохранителей конфискованных товаров и транспорта более чем на 700 миллионов гривен.

Автор:
Ольга Опенько