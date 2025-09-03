- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рада утвердил указ президента об изъятии почти 1600 вагонов РФ на 2,2 млрд грн
Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии около 1600 вагонов, принадлежавших компаниям, связанным с Россией. Примерная стоимость имущества составляет 2,2 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
"В Верховной Раде утвердили указ президента о принудительном изъятии вагонов, принадлежащих связанным с РФ субъектам! Теперь дело доведено до конца. ~1600 вагонов ориентировочно на 2.2 млрд грн. Имущество агрессора работает на государство", - написал Власюк.
Напомним, Владимир Зеленский 3 июля инициировал в парламенте законопроект №13442, утверждающий указ о принудительном изъятии 1592 вагонов, владельцами которых являются резиденты России. Изъятие инициировано Кабмином по обращению "Укрзализныци".
Что известно о законопроекте
В пояснительной записке говорится, что принудительное изъятие железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам Российской Федерации или компаниям, где РФ имеет долю собственности, осуществляется на основании закона о принудительном изъятии имущества РФ и ее резидентов по мотивам общественной и военной необходимости.
Цель – предотвратить контроль страны-агрессора над вагонами и обеспечить их использование в пользу государства, в частности для перевозок военного и стратегического значения, выполнения мобилизационных задач и поддержки обороноспособности Украины.
Реализация закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета и не требует согласования других органов власти.
Напомним, Государственная таможенная служба передала на нужды Вооруженных Сил Украины и правоохранителей конфискованных товаров и транспорта более чем на 700 миллионов гривен.