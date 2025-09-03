Рада затвердила указ президента про вилучення майже 1600 вагонів РФ на 2,2 млрд грн

Верховна Рада затвердила указ президента України Володимира Зеленського про примусове вилучення близько 1600 вагонів, що належали компаніям, пов’язаним із Росією. Орієнтовна вартість майна складає 2,2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"У Верховній раді затвердили указ президента про примусове вилучення вагонів, належних повʼязаним із рф субʼєктам! Тепер справа доведена до кінця. ~1600 вагонів орієнтовно 2.2 млрд грн. Майно агресора працює на державу", - написав Власюк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3 липня ініціював у парламенті законопроект №13442, який затверджує указ про примусове вилучення 1592 вагонів, власниками яких є резиденти Росії. Вилучення ініційоване Кабміном за зверненням "Укрзалізниці".

Що відомо про законопроєкт

В пояснювальній записці йдеться про те, що примусове вилучення залізничних вагонів, що належать резидентам Російської Федерації або компаніям, де РФ має частку власності здійснюється на підставі закону про примусове вилучення майна РФ та її резидентів з мотивів суспільної та військової необхідності.

Мета – запобігти контролю країни-агресора над вагонами та забезпечити їх використання на користь держави, зокрема для перевезень військового та стратегічного значення, виконання мобілізаційних завдань і підтримки обороноздатності України.

Реалізація закону не потребує додаткових витрат із державного бюджету та не потребує погодження інших органів влади.

Нагадаємо, Державна митна служба передала на потреби Збройних Сил України та правоохоронців конфіскованих товарів та транспорту на понад 700 мільйонів гривень.