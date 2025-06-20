Іноземні вагони зможуть знову курсувати територією України: "Укрзалізниця" скасувала обмеження

АТ “Укрзалізниця” затвердила процедуру визначення іноземних вантажних вагонів технічно сумісними з українською залізничною інфраструктурою. Щоб вагони знову курсували територією України, власникам потрібно укласти відповідний договір..

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що це рішення дозволяє впорядкувати питання курсування вагонів нерезидентів територією України.

Фахівці "Укрзалізниці" погодили з залізничними адміністраціями суміжних країн технічні аспекти та врегулювали низку організаційних моментів.

У результаті розроблено й затверджено не лише саму процедуру визначення технічної сумісності, але й типову форму договору про організацію курсування іноземних вантажних вагонів територією України.

Водночас скасовуються чинні на сьогодні конвенційні обмеження на їх курсування.

Власники іновагонів матимуть 30 днів із моменту публікації договору, аби укласти відповідні угоди з "Укрзалізницею" та надати необхідну технічну інформацію для визначення інтероперабельності вагонів — для їх подальшого використання у внутрішньому залізничному сполученні.

Нагадаємо, що з 1 березня 2025 року в Україні діяла конвенція, якою було обмежено курсування іноземних вантажних вагонів. Причиною цього стало припинення чинності угоди про спільне використання вантажних вагонів на просторі колишнього СНД та пов’язаних із нею нормативних документів, що унеможливило подальше застосування вагонів приписки інших держав на українській інфраструктурі.

Це не перша спроба "Укрзалізниці" зупинити експлуатацію вантажних вагонів приписки іноземних залізниць. Схожі події вже мали місце у вересні 2024 року, але після різкої реакції бізнесу відповідні рішення були призупинені.

Цього разу бізнес також закликав відновити можливість експлуатації іноземних вагонів, наголошуючи, що питання експлуатації у межах України власних вантажних вагонів, зокрема приписки залізничних адміністрацій країн СНД та Балтії, крім держав під санкціями, повністю урегульовано нормами національного законодавства.

Також бізнес-спільнота просить “Укрзалізницю” переглянути зміну тарифних відстаней для вантажів, що прямують до портів "Чорноморськ" та "Одеса", та рекомендує використовувати найкоротші маршрути для розрахунку вартості залізничних перевезень.