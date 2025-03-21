Бізнес закликає скасувати обмеження на експлуатацію іноземних вагонів на території України

Європейська Бізнес Асоціація пропонує відновити рівні умови надання послуг з перевезення вантажів всередині України, зокрема з можливістю експлуатації іноземних вагонів.

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Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що відповідно до повідомлень "Укрзалізниці", з 16 березня вагони іноземних залізниць, а також власні вагони приписки інших залізничних адміністрацій допускаються до використання тільки для міжнародних перевезень вантажів.

В ЄБА вважають, що такі обмеження створюють нерівні умови на внутрішньому ринку, адже вони не розповсюджуються на іноземні вагони в управлінні "Укрзалізниці".

В ЄБА нагадують, що це не перша спроба "Укрзалізниці" зупинити експлуатацію вантажних вагонів приписки іноземних залізниць. Схожі події вже мали місце у вересні 2024 року, але після різкої реакції бізнесу відповідні рішення були призупинені.

Бізнес-спільнота підкреслює, що питання експлуатації у межах України власних вантажних вагонів, зокрема приписки залізничних адміністрацій країн СНД та Балтії, крім держав під санкціями, повністю урегульовано нормами національного законодавства.

"З початком військової агресії РФ проти України українські вантажовідправники та оператори були вимушені залучати вагони європейських країн, в тому числі країн Балтії, інвестували в ремонт та експлуатацію таких вагонів. Це був вимушений крок через критичний дефіцит справного рухомого складу "Укрзалізниці", низькі швидкості руху по мережі, неконкурентні ставки за використання власних вагонів "Укрзалізниці". Тоді це допомогло забезпечити безперебійні вантажоперевезення, які не змогли бути виконані національним перевізником в повному обсязі", - зауважують в ЄБА.

Крім того, запроваджене обмеження щодо використання іноземних вагонів викликає нерозуміння та стурбованість вантажовідправників та операторів вантажних вагонів.

"Такі дії, на їх думку, не є цілком обґрунтованими, їх наслідком може стати штучний дефіцит навантажувальних ресурсів, антиконкурентні дії на ринку та, зрештою, подорожчання вантажоперевезень і погіршення конкурентоспроможності українських товарів на глобальних ринках", - попереджають в ЄБА.

Саме тому бізнес звернувся до відповідних органів з проханням надати роз’яснення щодо цієї ситуації учасникам ринку, вантажовідправникам та операторам. ЄБА просить призупинити дію згаданих обмежень на час дослідження ситуації та пропонує обговорити можливість використання рухомого складу приписки інших залізничних адміністрацій з погодженням типової угоди про використання вантажних вагонів у внутрішньому залізничному сполученні України та забезпечення їх інтероперабельності.

Нагадаємо, у 2024 році на виробничих потужностях та підприємствах “Укрзалізниці” було відремонтовано 24,23 тис. вантажних вагонів, що на 3,8 тис. більше (+18,7%) порівняно з попереднім роком.

Слід також зазначити, що майже половина відремонтованих вагонів, а саме 48%, належить приватним власникам, що свідчить про активну участь приватного сектору в модернізації вантажного транспорту.