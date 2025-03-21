Бизнес призывает отменить ограничения на эксплуатацию иностранных вагонов на территории Украины

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает восстановить равные условия предоставления услуг по перевозке грузов внутри Украины, в частности, с возможностью эксплуатации иностранных вагонов.

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Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Отмечается, что согласно сообщениям "Укрзализныци", с 16 марта вагоны иностранных железных дорог, а также собственные вагоны приписки других железнодорожных администраций допускаются к использованию только для международных перевозок грузов.

В ЕБА считают, что такие ограничения создают неравные условия на внутреннем рынке, поскольку они не распространяются на иностранные вагоны в управлении "Укрзализныци".

В ЕБА напоминают, что это не первая попытка "Укрзализныци" остановить эксплуатацию грузовых вагонов приписки иностранных железных дорог. Схожие события уже имели место в сентябре 2024 года, но после резкой реакции бизнеса соответствующие решения были приостановлены.

Бизнес-сообщество подчеркивает, что вопрос эксплуатации в пределах Украины собственных грузовых вагонов, в частности, приписки железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, кроме государств под санкциями, полностью урегулированы нормами национального законодательства.

"С началом военной агрессии РФ против Украины украинские грузоотправители и операторы были вынуждены привлекать вагоны европейских стран, в том числе стран Балтии, инвестировали в ремонт и эксплуатацию таких вагонов. Это был вынужденный шаг из-за критичного дефицита исправного подвижного состава "Укрзализныци" бесперебойные грузоперевозки, которые не смогли быть выполнены национальным перевозчиком в полном объеме", — отмечают в ЕБА.

Кроме того, введенное ограничение использования иностранных вагонов вызывает непонимание и обеспокоенность грузоотправителей и операторов грузовых вагонов.

"Такие действия, по их мнению, не вполне обоснованы, их следствием может стать искусственный дефицит погрузочных ресурсов, антиконкурентные действия на рынке и, в конце концов, подорожание грузоперевозок и ухудшение конкурентоспособности украинских товаров на глобальных рынках", — предупреждают в ЕБА.

Именно поэтому бизнес обратился в соответствующие органы с просьбой предоставить разъяснения по поводу этой ситуации участникам рынка, грузоотправителям и операторам. ЕБА просит приостановить действие указанных ограничений на время исследования ситуации и предлагает обсудить возможность использования подвижного состава приписки других железнодорожных администраций с согласованием типового соглашения об использовании грузовых вагонов во внутреннем железнодорожном сообщении Украины и обеспечении их интероперабельности.

Напомним, в 2024 году на производственных мощностях и предприятиях "Укрзализныци" было отремонтировано 24,23 тыс. грузовых вагонов, что на 3,8 тыс. больше (+18,7%) по сравнению с предыдущим годом.

Следует отметить, что почти половина отремонтированных вагонов, а именно 48%, принадлежит частным владельцам, что свидетельствует об активном участии частного сектора в модернизации грузового транспорта.