"Укрзалізниця" виготовить третину річного плану рейкової накладки до кінця липня

“Укрзалізниця” до кінця липня виготовить третину річного плану рейкової накладки — 100 тонн, половину з яких використають для будівництва колії європейського стандарту на ділянці Чоп–Ужгород.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз компанії.

УЗ посилює ремонт залізничних колій

Напрямок "Ремонт і виробництво" АТ "Укрзалізниця" планує до кінця липня виготовити 100 тонн рейкової накладки Р-65, що становить третину річного плану у 300 тонн. Приблизно половину цієї продукції використають для будівництва колії європейського стандарту на ділянці Чоп–Ужгород, решту – на ремонт зношених ділянок залізничної мережі по всій країні.

Станом на початок червня виготовлено та передано 45 тонн накладки.

За словами Євгена Шрамка, члена правління "Укрзалізниці", напрямок відновив виробництво з нуля, освоїв нові технології, модернізував обладнання та залучив українських постачальників металу, тепер працює в режимі серійного виробництва.

Про рейки

Рейкова накладка — це ключовий елемент, який скріплює рейки, забезпечуючи міцність і безпеку колії. Вона необхідна для технічного обслуговування, капітального ремонту та будівництва нових залізничних ділянок.

До 2022 року єдиним виробником накладок була "Азовсталь", але після знищення цього підприємства виробництво припинилося, що спричинило серйозний дефіцит. Щоб вирішити цю проблему, "Укрзалізниця" оптимізувала виробничі процеси та продовжує впроваджувати заходи для налагодження стабільного і масштабного виробництва.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.