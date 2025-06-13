"Укрзализныця" изготовит треть годового плана рельсовой накладки до конца июля

"Укрзализныця" до конца июля изготовит треть годового плана рельсовой накладки — 100 тонн, половину из которых используют для строительства пути европейского стандарта на участке Чоп-Ужгород.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прессрелиз компании.

УЗ усиливает ремонт железнодорожных путей

Направление "Ремонт и производство" АО "Укрзализныця" планирует до конца июля произвести 100 тонн рельсовой накладки Р-65, что составляет треть годового плана в 300 тонн. Приблизительно половину этой продукции используют для строительства пути европейского стандарта на участке Чоп-Ужгород, остальное – на ремонт изношенных участков железнодорожной сети по всей стране.

По состоянию на начало июня произведено и передано 45 тонн накладки.

По словам Евгения Шрамко, члена правления "Укрзализныци", направление возобновило производство с нуля, освоило новые технологии, модернизировало оборудование и привлекло украинских поставщиков металла, теперь работает в режиме серийного производства.

О рельсах

Реечная накладка – это ключевой элемент, который скрепляет рельсы, обеспечивая прочность и безопасность пути. Она необходима для технического обслуживания, капитального ремонта и строительства новых жд участков.

До 2022 года единственным производителем накладок была "Азовсталь", но после уничтожения этого предприятия производство прекратилось, что повлекло за собой серьезный дефицит. Чтобы решить эту проблему, "Укрзализныця" оптимизировала производственные процессы и продолжает внедрять меры по налаживанию стабильного и масштабного производства.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством.