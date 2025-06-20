Иностранные вагоны смогут снова курсировать по территории Украины: "Укрзализныця" отменила ограничения

АО "Укрзализныця" утвердило процедуру определения иностранных грузовых вагонов технически совместимыми с украинской железнодорожной инфраструктурой. Чтобы вагоны снова курсировали по территории Украины, владельцам нужно заключить соответствующий договор.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Это решение позволяет упорядочить вопрос курсирования вагонов нерезидентов по территории Украины.

Специалисты "Укрзализныци" согласовали с железнодорожными администрациями сопредельных стран технические аспекты и урегулировали ряд организационных моментов.

В результате разработана и утверждена не только сама процедура определения технической совместимости, но и типовая форма договора об организации курсирования иностранных грузовых вагонов по территории Украины.

В то же время отменяются действующие сегодня конвенционные ограничения на их курсирование.

Владельцы инновагонов будут иметь 30 дней с момента публикации договора, чтобы заключить соответствующие соглашения с "Укрзализныцей" и предоставить необходимую техническую информацию для определения интероперабельности вагонов для их дальнейшего использования во внутреннем железнодорожном сообщении.

Напомним, что с 1 марта 2025 г. в Украине действовала конвенция, которой было ограничено курсирование иностранных грузовых вагонов. Причиной этого стало прекращение соглашения о совместном использовании грузовых вагонов на пространстве бывшего СНГ и связанных с ним нормативных документов, что сделало невозможным дальнейшее применение вагонов приписки других государств на украинской инфраструктуре.

Это не первая попытка "Укрзализныци" остановить эксплуатацию грузовых вагонов приписки иностранных железных дорог. Схожие события уже имели место в сентябре 2024 года, но после резкой реакции бизнеса соответствующие решения были приостановлены.

В этот раз бизнес также призвал восстановить возможность эксплуатации иностранных вагонов, отмечая, что вопрос эксплуатации в пределах Украины собственных грузовых вагонов, в частности, приписки железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, кроме государств под санкциями, полностью урегулированы нормами национального законодательства.

Также бизнес-сообщество просит "Укрзалізницю" пересмотреть изменение тарифных расстояний для грузов, следующих в порты "Черноморск" и "Одесса", и рекомендует использовать кратчайшие маршруты для расчета стоимости железнодорожных перевозок.