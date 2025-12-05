- Категория
Растительные масла обеспечили почти четверть экспорта Украины в 2024 году
Экспорт растительных масел составил 23% общего объема экспортных поступлений. Общая выручка в этом секторе достигла $5,76 млрд, что подтверждает устойчивость отрасли, невзирая на полномасштабную войну.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УКАБ.
Критическим фактором для экспорта в 2024 году стало возобновление логистических путей.
Глубоководные порты Черного моря вновь восстановили свое доминирующее значение, обеспечив почти половину (50%) всего экспорта масличной продукции. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил менее 15%.
Однако альтернативные каналы экспорта - порты Дуная и "Пути солидарности", до сих пор продолжают играть существенную роль, гарантируя более 45% поставок.
Направления экспорта:
- Европа включая ЕС – 60,9%
- Ближний Восток – 15,0%
- Юго-Восточная Азия – 14,8%
- Африка – 4,8%
- Азия (другие страны) – 3,1%
- Америка – 1,4%
Хотя Европа остается лидером, суммарная доля стран Азии и Ближнего Востока превысила 30%, подтверждая высокий глобальный спрос на масло на отдаленных рынках.
Структура экспорта по продукции:
- Подсолнечное масло – 89,0%
- Соевое масло – 5,5%
- Рапсовое масло – 4,2%
- Другое – 1,3%
Несмотря на то, что подсолнечное масло доминирует, эксперты отмечают постепенное увеличение доли соевого и рапсового масел, что свидетельствует о диверсификации производства.
Напомним, в сентябре 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала рекордный месячный объем рапсового масла — 108,8 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше августовского показателя.