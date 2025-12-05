Запланована подія 2

Растительные масла обеспечили почти четверть экспорта Украины в 2024 году

Растительные масла составили 23% экспорта Украины / Depositphotos

Экспорт растительных масел составил 23% общего объема экспортных поступлений. Общая выручка в этом секторе достигла $5,76 млрд, что подтверждает устойчивость отрасли, невзирая на полномасштабную войну.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УКАБ.

Критическим фактором для экспорта в 2024 году стало возобновление логистических путей.

Глубоководные порты Черного моря вновь восстановили свое доминирующее значение, обеспечив почти половину (50%) всего экспорта масличной продукции. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил менее 15%.

Однако альтернативные каналы экспорта - порты Дуная и "Пути солидарности", до сих пор продолжают играть существенную роль, гарантируя более 45% поставок.

Направления экспорта:

  • Европа включая ЕС – 60,9%
  • Ближний Восток – 15,0%
  • Юго-Восточная Азия – 14,8%
  • Африка – 4,8%
  • Азия (другие страны) – 3,1%
  • Америка – 1,4%

Хотя Европа остается лидером, суммарная доля стран Азии и Ближнего Востока превысила 30%, подтверждая высокий глобальный спрос на масло на отдаленных рынках.

Структура экспорта по продукции:

  • Подсолнечное масло – 89,0%
  • Соевое масло – 5,5%
  • Рапсовое масло – 4,2%
  • Другое – 1,3%

Несмотря на то, что подсолнечное масло доминирует, эксперты отмечают постепенное увеличение доли соевого и рапсового масел, что свидетельствует о диверсификации производства.

Напомним, в сентябре 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала рекордный месячный объем рапсового масла — 108,8 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше августовского показателя.

Автор:
Татьяна Бессараб