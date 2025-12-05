Растительные масла обеспечили почти четверть экспорта Украины в 2024 году

Экспорт растительных масел составил 23% общего объема экспортных поступлений. Общая выручка в этом секторе достигла $5,76 млрд, что подтверждает устойчивость отрасли, невзирая на полномасштабную войну.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УКАБ.

Критическим фактором для экспорта в 2024 году стало возобновление логистических путей.

Глубоководные порты Черного моря вновь восстановили свое доминирующее значение, обеспечив почти половину (50%) всего экспорта масличной продукции. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил менее 15%.

Однако альтернативные каналы экспорта - порты Дуная и "Пути солидарности", до сих пор продолжают играть существенную роль, гарантируя более 45% поставок.

Направления экспорта:

Европа включая ЕС – 60,9%

Ближний Восток – 15,0%

Юго-Восточная Азия – 14,8%

Африка – 4,8%

Азия (другие страны) – 3,1%

Америка – 1,4%

Хотя Европа остается лидером, суммарная доля стран Азии и Ближнего Востока превысила 30%, подтверждая высокий глобальный спрос на масло на отдаленных рынках.

Структура экспорта по продукции:

Подсолнечное масло – 89,0%

Соевое масло – 5,5%

Рапсовое масло – 4,2%

Другое – 1,3%

Несмотря на то, что подсолнечное масло доминирует, эксперты отмечают постепенное увеличение доли соевого и рапсового масел, что свидетельствует о диверсификации производства.

Напомним, в сентябре 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала рекордный месячный объем рапсового масла — 108,8 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше августовского показателя.