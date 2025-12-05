Запланована подія 2

Рослинні олії забезпечили майже чверть експорту України у 2024 році

олія
Рослинні олії склали 23% експорту України / Depositphotos

Експорт рослинних олій склав 23% від загального обсягу експортних надходжень. Загальна виручка в цьому секторі сягнула $5,76 млрд, що підтверджує стійкість галузі, незважаючи на повномасштабну війну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УКАБ.

Критичним фактором для експорту у 2024 році стало відновлення логістичних шляхів.

Глибоководні порти Чорного моря знову відновили своє домінуюче значення, забезпечивши майже половину (50%) всього експорту олійної продукції. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив менше 15%.  

Проте альтернативні канали експорту – порти Дунаю та “Шляхи солідарності”, досі продовжують відігравати суттєву роль, гарантуючи понад 45% поставок.

Напрями експорту: 

  • Європа включно з ЄС – 60,9% 
  • Близький Схід – 15,0% 
  • Південно-Східна Азія – 14,8% 
  • Африка – 4,8% 
  • Азія (інші країни) – 3,1% 
  • Америка – 1,4%

Хоча Європа залишається лідером, сумарна частка країн Азії та Близького Сходу перевищила 30%, підтверджуючи високий глобальний попит на українську олію на віддалених ринках. 

Структура експорту за продукцією: 

  • Соняшникова олія – 89,0% 
  • Соєва олія – 5,5% 
  • Ріпакова олія – 4,2% 
  • Інше – 1,3%

Попри те, що соняшникова олія домінує, експерти відзначають поступове зростання частки соєвої та ріпакової олій, що свідчить про диверсифікацію виробництва.

Нагадаємо, у вересні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії — 108,8 тис. тонн, що в 4,5 раза більше за серпневий показник.

Автор:
Тетяна Бесараб