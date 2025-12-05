- Категорія
Рослинні олії забезпечили майже чверть експорту України у 2024 році
Експорт рослинних олій склав 23% від загального обсягу експортних надходжень. Загальна виручка в цьому секторі сягнула $5,76 млрд, що підтверджує стійкість галузі, незважаючи на повномасштабну війну.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УКАБ.
Критичним фактором для експорту у 2024 році стало відновлення логістичних шляхів.
Глибоководні порти Чорного моря знову відновили своє домінуюче значення, забезпечивши майже половину (50%) всього експорту олійної продукції. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив менше 15%.
Проте альтернативні канали експорту – порти Дунаю та “Шляхи солідарності”, досі продовжують відігравати суттєву роль, гарантуючи понад 45% поставок.
Напрями експорту:
- Європа включно з ЄС – 60,9%
- Близький Схід – 15,0%
- Південно-Східна Азія – 14,8%
- Африка – 4,8%
- Азія (інші країни) – 3,1%
- Америка – 1,4%
Хоча Європа залишається лідером, сумарна частка країн Азії та Близького Сходу перевищила 30%, підтверджуючи високий глобальний попит на українську олію на віддалених ринках.
Структура експорту за продукцією:
- Соняшникова олія – 89,0%
- Соєва олія – 5,5%
- Ріпакова олія – 4,2%
- Інше – 1,3%
Попри те, що соняшникова олія домінує, експерти відзначають поступове зростання частки соєвої та ріпакової олій, що свідчить про диверсифікацію виробництва.
Нагадаємо, у вересні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії — 108,8 тис. тонн, що в 4,5 раза більше за серпневий показник.