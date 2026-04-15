Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Raytheon поставит Украине ракеты-перехватчики Patriot на сумму $3,7 млрд.

Американская оборонная компания Raytheon (подразделение RTX) заключила масштабный контракт на поставку модернизированных ракет PAC-2 GEM-T для нужд Украины. Прямая коммерческая продажа должна решить проблему острого дефицита боеприпасов для систем ПВО Patriot, которые являются основой защиты украинского неба.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальный выпуск компании.

Ключевую роль в исполнении заказа играет новый завод в немецком городе Шробенгаузен. Предприятие эксплуатируется компанией Comlog – совместным проектом Raytheon и MBDA Deutschland.

Усиление производственных мощностей в Европе

По словам президента Raytheon Фила Джаспера, компания сейчас сосредоточена на максимальном увеличении выпуска проверенных в бою перехватчиков. Главные аспекты сделки включают:

  • Локализация производства: Использование мощностей в Германии обеспечивает устойчивость цепи снабжения и ускоряет пополнение запасов Украины.
  • Инвестиции в расширение: Raytheon вкладывает значительные средства в увеличение линий выпуска GEM-T из-за высокого мирового спроса.
  • Технические преимущества: Ракета Patriot GEM-T предназначена для перехвата всех типов воздушных целей, включая тактические баллистические ракеты.

Контекст и дефицит вооружения

Проблема нехватки ракет для систем Patriot стала критической из-за активных боевых действий как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Президент Владимир Зеленский недавно в интервью ZDF подчеркнул, что страна испытывает "худший за все время" дефицит средств для ПВО. Новый контракт должен стать системным шагом в преодолении этого кризиса.

Стоит отметить, что в начале 2024 г. агентство НАТО NSPA уже подписывало с Comlog договор на 1000 ракет Patriot на сумму около $5,6 млрд, что свидетельствует о масштабном перевооружении союзников.

Напомним, немецкий производитель беспилотников Quantum Systems расширяет присутствие в Украине. Компания готовится к открытию двух новых совместных предприятий для масштабирования производства дронов непосредственно на территории Украины.

Автор:
Максим Кольц
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Ивент