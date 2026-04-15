Raytheon поставит Украине ракеты-перехватчики Patriot на сумму $3,7 млрд.

Американская оборонная компания Raytheon (подразделение RTX) заключила масштабный контракт на поставку модернизированных ракет PAC-2 GEM-T для нужд Украины. Прямая коммерческая продажа должна решить проблему острого дефицита боеприпасов для систем ПВО Patriot, которые являются основой защиты украинского неба.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальный выпуск компании.

Ключевую роль в исполнении заказа играет новый завод в немецком городе Шробенгаузен. Предприятие эксплуатируется компанией Comlog – совместным проектом Raytheon и MBDA Deutschland.

Усиление производственных мощностей в Европе

По словам президента Raytheon Фила Джаспера, компания сейчас сосредоточена на максимальном увеличении выпуска проверенных в бою перехватчиков. Главные аспекты сделки включают:

Локализация производства: Использование мощностей в Германии обеспечивает устойчивость цепи снабжения и ускоряет пополнение запасов Украины.

Инвестиции в расширение: Raytheon вкладывает значительные средства в увеличение линий выпуска GEM-T из-за высокого мирового спроса.

Технические преимущества: Ракета Patriot GEM-T предназначена для перехвата всех типов воздушных целей, включая тактические баллистические ракеты.

Контекст и дефицит вооружения

Проблема нехватки ракет для систем Patriot стала критической из-за активных боевых действий как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Президент Владимир Зеленский недавно в интервью ZDF подчеркнул, что страна испытывает "худший за все время" дефицит средств для ПВО. Новый контракт должен стать системным шагом в преодолении этого кризиса.

Стоит отметить, что в начале 2024 г. агентство НАТО NSPA уже подписывало с Comlog договор на 1000 ракет Patriot на сумму около $5,6 млрд, что свидетельствует о масштабном перевооружении союзников.

