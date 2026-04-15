Raytheon поставить Україні ракети-перехоплювачі Patriot на суму $3,7 млрд

Raytheon поставить Україні ракети-перехоплювачі Patriot на суму $3,7 млрд / Depositphotos

Американська оборонна компанія Raytheon (підрозділ RTX) уклала масштабний контракт на постачання модернізованих ракет PAC-2 GEM-T для потреб України. Прямий комерційний продаж має розв'язати проблему гострого дефіциту боєприпасів для систем ППО Patriot, які є основою захисту українського неба.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційний реліз компанії.

Ключову роль у виконанні замовлення відіграє новий завод у німецькому місті Шробенгаузен. Підприємство експлуатується компанією Comlog — спільним проєктом Raytheon та MBDA Deutschland.

Посилення виробничих потужностей у Європі

За словами президента Raytheon Філа Джаспера, компанія зараз зосереджена на максимальному збільшенні випуску перевірених у бою перехоплювачів. Головні аспекти угоди включають:

  • Локалізація виробництва: Використання потужностей у Німеччині забезпечує стійкість ланцюга постачання та пришвидшує поповнення запасів України.
  • Інвестиції в розширення: Raytheon вкладає значні кошти у збільшення ліній випуску GEM-T через високий світовий попит.
  • Технічні переваги: Ракета Patriot GEM-T призначена для перехоплення всіх типів повітряних цілей, включаючи тактичні балістичні ракети.

Контекст та дефіцит озброєння

Проблема нестачі ракет для систем Patriot стала критичною через активні бойові дії як в Україні, так і на Близькому Сході. Президент Володимир Зеленський нещодавно в інтерв’ю ZDF підкреслив, що країна відчуває "найгірший за весь час" дефіцит засобів для ППО. Новий контракт має стати системним кроком до подолання цієї кризи.

Варто зазначити, що на початку 2024 року агентство НАТО NSPA вже підписувало з Comlog договір на 1000 ракет Patriot на суму близько $5,6 млрд, що свідчить про масштабне переозброєння союзників.

Нагадаємо, німецький виробник безпілотників Quantum Systems розширює присутність в Україні. Компанія готується до відкриття двох нових спільних підприємств для масштабування виробництва дронів безпосередньо на українській території.

Автор:
Максим Кольц
