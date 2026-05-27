Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Наличный курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Разработчикам предлагают €15 тыс. за инновации для госсектора

искусственный интеллект
Украинский ИИ будет учиться на архивных документах / Freepik

Украина и Эстония запускают AI/GovTech Hackathon для разработчиков, AI-инженеров, стартапов и продакт-менеджеров, которые будут работать над созданием инновационных решений для государственного сектора. Участники сразятся за призовой фонд в €15 000.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Разработка ИИ для государства

Украина и Эстония проведут совместный AI/GovTech Hackathon, посвященный созданию инновационных решений для государственного сектора. Участниками могут стать разработчики, AI-инженеры, продакт-менеджеры и стартапы, работающие в области GovTech и искусственного интеллекта.

Во время хакатона команды будут работать над реальными вызовами госсектора и будут бороться за призовой фонд в 15 000 евро. Лучшие решения получат шанс на дальнейшее масштабирование на национальном уровне.

Участникам предложат несколько направлений для разработки:

  • проактивный мониторинг прав ребенка на основе межведомственных данных и автоматического выявления рисков;
  • ИИ-аналитика инцидентов и обратной связи для государственных реестров;
  • AI-индикатор качества закупочной документации;
  • кроссграничный бизнес-ассистент между Украиной и Эстонией.

Кроме денежного приза команды получат менторскую поддержку от GovTech- и AI-экспертов, а также возможность непосредственно сотрудничать с профильными государственными структурами.

Хакатон состоится 16-18 июня в Киеве в оффлайн-формате. Регистрация участников продлится до 12 июня включительно.

Автор:
Ольга Опенько