Разработчикам предлагают €15 тыс. за инновации для госсектора

Украина и Эстония запускают AI/GovTech Hackathon для разработчиков, AI-инженеров, стартапов и продакт-менеджеров, которые будут работать над созданием инновационных решений для государственного сектора. Участники сразятся за призовой фонд в €15 000.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Разработка ИИ для государства

Во время хакатона команды будут работать над реальными вызовами госсектора и будут бороться за призовой фонд в 15 000 евро. Лучшие решения получат шанс на дальнейшее масштабирование на национальном уровне.

Участникам предложат несколько направлений для разработки:

проактивный мониторинг прав ребенка на основе межведомственных данных и автоматического выявления рисков;

ИИ-аналитика инцидентов и обратной связи для государственных реестров;

AI-индикатор качества закупочной документации;

кроссграничный бизнес-ассистент между Украиной и Эстонией.

Кроме денежного приза команды получат менторскую поддержку от GovTech- и AI-экспертов, а также возможность непосредственно сотрудничать с профильными государственными структурами.

Хакатон состоится 16-18 июня в Киеве в оффлайн-формате. Регистрация участников продлится до 12 июня включительно.