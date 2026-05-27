Розробникам пропонують €15 тис. за інновації для держсектору
Україна та Естонія запускають AI/GovTech Hackathon для розробників, AI-інженерів, стартапів і продакт-менеджерів, які працюватимуть над створенням інноваційних рішень для державного сектору. Учасники змагатимуться за призовий фонд у €15 000.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.
Розробка ШІ для держави
Під час хакатону команди працюватимуть над реальними викликами держсектору та змагатимуться за призовий фонд у 15 000 євро. Найкращі рішення матимуть шанс на подальше масштабування на національному рівні.
Учасникам запропонують кілька напрямів для розробки:
- проактивний моніторинг прав дитини на основі міжвідомчих даних та автоматичного виявлення ризиків;
- ШІ-аналітика інцидентів і зворотного зв’язку для державних реєстрів;
- AI-індикатор якості закупівельної документації;
- кроскордонний бізнес-асистент між Україною та Естонією.
Окрім грошового призу, команди отримають менторську підтримку від GovTech- та AI-експертів, а також можливість безпосередньо співпрацювати з профільними державними структурами.
Хакатон відбудеться 16–18 червня у Києві в офлайн-форматі. Реєстрація учасників триватиме до 12 червня включно.