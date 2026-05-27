Розробникам пропонують €15 тис. за інновації для держсектору

искусственный интеллект
Украинский ИИ будет учиться на архивных документах / Freepik

Україна та Естонія запускають AI/GovTech Hackathon для розробників, AI-інженерів, стартапів і продакт-менеджерів, які працюватимуть над створенням інноваційних рішень для державного сектору. Учасники змагатимуться за призовий фонд у €15 000.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Розробка ШІ для держави

Україна та Естонія проведуть спільний AI/GovTech Hackathon, присвячений створенню інноваційних рішень для державного сектору. Учасниками можуть стати розробники, AI-інженери, продакт-менеджери та стартапи, які працюють у сфері GovTech та штучного інтелекту.

Під час хакатону команди працюватимуть над реальними викликами держсектору та змагатимуться за призовий фонд у 15 000 євро. Найкращі рішення матимуть шанс на подальше масштабування на національному рівні.

Учасникам запропонують кілька напрямів для розробки:

  •  проактивний моніторинг прав дитини на основі міжвідомчих даних та автоматичного виявлення ризиків; 
  •  ШІ-аналітика інцидентів і зворотного зв’язку для державних реєстрів; 
  •  AI-індикатор якості закупівельної документації;  
  • кроскордонний бізнес-асистент між Україною та Естонією.

Окрім грошового призу, команди отримають менторську підтримку від GovTech- та AI-експертів, а також можливість безпосередньо співпрацювати з профільними державними структурами.

Хакатон відбудеться 16–18 червня у Києві в офлайн-форматі. Реєстрація учасників триватиме до 12 червня включно.

Автор:
Ольга Опенько