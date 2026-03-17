Разрушен склад украинского производителя курятины под Киевом в результате обстрела (ВИДЕО)

Во время массированной атаки поврежден распределительный центр производителя курятины/Курияр

Во время очередной массированной атаки РФ на Киев и его окрестности в результате попадания трех баллистических ракет был поврежден филиал ТМ "Курияр", расположенный вблизи столицы. Пострадал распределительный центр компании.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Сообщается, что разрушены помещения площадью 360 м², где размещались складские помещения, рампы и зона для работников. Отчасти пострадал и транспорт компании.

Сотрудники предприятия оперативно работают на месте происшествия и помогают расчищать завалы. Обошлось без жертв и пострадавших.

"Команда прилагает максимум усилий для преодоления последствий атаки. Уже принят ряд оперативных решений для обеспечения безопасного продолжения работы, а менеджмент компании предпринял необходимые управленческие шаги, чтобы производственные и логистические процессы продолжались в штатном режиме", - отметили в компании.

Напомним, украинский производитель курятины Курияр получил кредитное финансирование на 1 млрд грн от ПУМБ. Денежные средства пойдут на модернизацию логистики, автоматизацию производства, развитие глубокой переработки и внедрение стандартов качества под ЕС.

Татьяна Бессараб