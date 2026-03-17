Склад українського виробника курятини зруйновано під Києвом внаслідок обстрілу (ВІДЕО)

Куріяр
Під час масованої атаки пошкоджено розподільчий центр виробника курятини/Куріяр

Під час чергової масованої атаки РФ на Київ та його околиці, внаслідок влучання трьох балістичних ракет було пошкоджено філію ТМ “Куріяр”, розташовану поблизу столиці. Постраждав розподільчий центр компанії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Повідомляється, що зруйновано приміщення площею 360 м², де розміщувалися складські приміщення, рампи та зона для працівників. Частково постраждав і транспорт компанії.

Співробітники підприємства наразі оперативно працюють на місці події та допомагають розчищати завали. Обійшлося без жертв і постраждалих. 

"Команда докладає максимум зусиль для подолання наслідків атаки. Уже прийнято низку оперативних рішень для забезпечення безпечного продовження роботи, а менеджмент компанії здійснив необхідні управлінські кроки, щоб виробничі та логістичні процеси продовжувалися у штатному режимі", — наголосили в компанії. 

Нагадаємо, український виробник курятини “Куріяр” отримав кредитне фінансування на 1 млрд грн від ПУМБ. Кошти підуть на модернізацію логістики, автоматизацію виробництва, розвиток глибокої переробки та впровадження стандартів якості під ЄС. 

Тетяна Бесараб