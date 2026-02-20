Запланована подія 2

Український виробник курятини планує вдвічі збільшити потужності своєї птахофабрики на Львівщині

птахофабрика
Птахофабрика у Глинянах вдвічі збільшить виробництво бройлерів / Depositphotos

Птахофабрика “Гал-Інком” подвоїть вирощування бройлерів. Підприємство, що є частиною групи виробника курятини “Улар”, запланувало двократне збільшення власних виробничих потужностей у Глинянах Львівської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Наразі на території чинної птахофабрики працюють вісім пташників, де вирощують бройлерів. Компанія хоче зробити оновлення та добудувати ще вісім приміщень для птиці.

Планується, що після реконструкції на підприємстві одночасно утримуватимуть 595,5 тис. курей-бройлерів.

Також очікується, що завдяки наявності п’яти виробничих циклів протягом року, загальна продуктивність підприємства складе понад 2,97 млн бройлерів.

Що відомо про птахофабрику

Птахофабрика в Глинянах працює з 2003 року та належить ТзОВ «Гал-Інком», яке спеціалізується на вирощуванні курей.

Компанія також має виробничі майданчики у селах Звертів і Вузлове та земельний банк площею 44 га. За підсумками минулого року підприємство задекларувало 405 тис. грн чистого прибутку.

Згідно з даними сайту Elevatorist, "Улар" – одне з найстаріших сімейних птахівничих господарств в Україні, яке є підприємством повного циклу, що займається вирощуванням, переробкою, пакуванням і логістикою готової м’ясної продукції. До складу групи окрім кількох птахофабрик, входять елеватор, комбікормовий завод, забійний цех на Львівщині.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року, Україна експортувала 458,1 тисячі тонн м’яса птиці. І хоча фізичний обсяг поставок незначно просів на 1,8%, фінансовий результат був позитивним: виторг зріс на 13,7%, сягнувши позначки у 1,15 мільярда доларів.

Автор:
Тетяна Бесараб