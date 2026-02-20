Запланована подія 2

Украинский производитель курятины планирует вдвое увеличить мощности своей птицефабрики во Львовской области

птицефабрика
Птицефабрика в Глинянах вдвое увеличит производство бройлеров / Depositphotos

Птицефабрика "Гал-Инком" удвоит выращивание бройлеров. Предприятие, являющееся частью группы производителя курятины "Улар", запланировало двукратное увеличение собственных производственных мощностей в Глинянах Львовской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

На территории действующей птицефабрики работают восемь птичников, где выращивают бройлеров. Компания хочет обновить и достроить еще восемь помещений для птицы.

Планируется, что после реконструкции на предприятии будут одновременно содержать 595,5 тыс. кур-бройлеров.

Также ожидается, что благодаря наличию пяти производственных циклов в течение года общая производительность предприятия составит более 2,97 млн бройлеров.

Что известно о птицефабрике

Птицефабрика в Глинянах работает с 2003 года и принадлежит ООО «Гал-Инком», специализирующееся на выращивании кур.

Компания также имеет производственные площадки в селах Звертов и Узловое и земельный банк площадью 44 га. По итогам прошлого года предприятие задекларировало 405 тыс. грн. чистой прибыли.

Согласно данным сайта Elevatorist, "Улар" – одно из старейших семейных птицеводческих хозяйств в Украине, являющееся предприятием полного цикла, занимающегося выращиванием, переработкой, упаковкой и логистикой готовой мясной продукции. В состав группы, кроме нескольких птицефабрик, входят элеватор, комбикормовый завод, убойный цех на Львовщине.

Напомним, по итогам 2025 года Украина экспортировала 458,1 тысячи тонн мяса птицы. И хотя физический объем поставок незначительно просел на 1,8%, финансовый результат был положительным: выручка выросла на 13,7%, достигнув отметки в 1,15 миллиарда долларов.

Автор:
Татьяна Бессараб