РФ атаковала энергетику в нескольких регионах: обесточены потребители пяти областей

Ночью 4 марта Россия снова совершила атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате атак обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Графики отключений

В Минэнерго отметили, что в части регионов Украины действуют графики повременных отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в регионах.

В Укрэнерго отмечают, что в Харьковской области вынуждены применены аварийные отключения, ранее опубликованы графики почасовых обесточений в регионе — временно не действуют. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.