Российская атака уничтожила индустриальный парк Sparrow во Львове (ФОТО)

В ночь на 5 октября российская ракета разрушила расположенный в пределах Львова индустриальный парк Sparrow в промышленной зоне Сигновка. Здание парка, площадь которого составляет 18,82 га, полностью разрушено, как и хранившаяся там продукция.

Как сообщает Delo.ua, об этом "Суспільному" рассказал городской голова Андрей Садовый.

"Построили этот индустриальный парк, и сегодня фактически здесь пожарище", - сообщил он.

В Комитете по вопросам экономического развития Верховной рады отметили, что в парке никогда не было военного производства. Это было открытое и прозрачное пространство для бизнеса, которое создавало рабочие места и придавало прочности украинской экономике.

"Ночью российская ракета разрушила индустриальный парк Sparrow во Львове. Тот самый парк, который вырос буквально из пустыря и стал примером того, что реформа индустриальных парков работает, что украинская промышленность может возрождаться и расти даже во время войны", - говорится в сообщении комитета.

Какпишет "Forbes Украина", во время атаки были повреждены складские помещения FM Logistics - логистического партнера польского производителя одежды LPP (бренды одежды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). По предварительным оценкам, LPP потеряла около пяти грузовиков товара и часть складских запасов. Окончательный размер ущерба уточняется.

По словам генерального директора LPP в Украине Яремы Ивахива, поставки от FM Logistics возобновят уже на следующей неделе.

Удалось ли полностью ликвидировать пожар, не сообщалось.

Напомним, 14 мая 2021 года Министерство экономики включило индустриальный парк Sparrow в Реестр индустриальных парков. Парк создавался на 30 лет. Приоритетными видами деятельности в парке были машиностроение и металлообработка, логистика (urban logistics), легкая и пищевая промышленность, перерабатывающая отрасль, деревообрабатывающая, полиграфическая отрасль, другие отрасли, совместимые с вышеперечисленными.

Добавим, что в ночь и утром 5 октября Львов подвергся массированной воздушной атаке с применением дронов-камикадзе и ракет. Четыре человека погибли и еще четыре получили ранения.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в октябре 2023 года рассказал, что в проект в то время было вложено около 100 млн грн, а в строительство третьей очереди инвестиции были запланированы в размере $10 млн.

