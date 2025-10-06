Російська атака знищила індустріальний парк Sparrow у Львові (ФОТО)

В ніч на 5 жовтня російська ракета зруйнувала індустріальний парк Sparrow, що розміщений в межах Львова, у промисловій зоні Сигнівка. Будівля парку, площа якого становить 18,82 га, повністю зруйнована, як і продукція, яка там зберігалася.

Як інформує Delo.ua, про це "Суспільному" розповів міський голова Андрій Садовий.

"Збудували цей індустріальний парк, і сьогодні фактично тут згарище", — повідомив він.

У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради зазначили, що у парку ніколи не було воєнного виробництва. Це був відкритий і прозорий простір для бізнесу, який створював робочі місця і додавав міцності українській економіці.

"Вночі російська ракета зруйнувала індустріальний парк Sparrow у Львові. Той самий парк, який виріс буквально з пустиря і став прикладом того, що реформа індустріальних парків працює, що українська промисловість може відроджуватись і зростати навіть під час війни", — йдеться в дописі комітету.

Фото: Суспільне Львів / Єлісавета Сілаєва

Як пише "Forbes Україна", під час атаки було пошкоджено складські приміщення FM Logistics — логістичного партнера польського виробника одягу LPP (бренди одягу Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). За попередніми оцінками, LPP втратила близько п’яти вантажівок товару та частину складських запасів. Остаточний розмір збитків наразі уточнюється.

За словами генерального директора LPP в Україні Яреми Івахіва, постачання від FM Logistics відновлять уже наступного тижня.

Чи вдалося повністю ліквідувати пожежу, не повідомлялося.

Нагадаємо, 14 травня 2021 року Міністерство економіки включило індустріальний парк Sparrow до Реєстру індустріальних парків. Парк створювався на 30 років. Пріоритетними видами діяльності в парку були машинобудування та металообробка, логістика (urban logistics), легка та харчова промисловість, переробна галузь, деревообробна, поліграфічна галузь, інші галузі, сумісні із вищезазначеними.

Додамо, що у ніч та вранці 5 жовтня Львів зазнав масованої повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе та ракет. Чотири людини загинуло і ще чотири отримали поранення.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у жовтні 2023 року розповів, що у проєкт на той час було вкладено близько 100 млн грн, а в будівництво третьої черги інвестиції були заплановані обсягом $10 млн.

Фото до пожежі: