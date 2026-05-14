Российская атака уничтожила офис украинского производителя дронов Skyeton

Киевский офис украинской оборонной компании Skyeton, специализирующейся на производстве разведывательных беспилотников, был уничтожен в результате ночной атаки России на столицу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании сообщили, что заранее готовились к возможным ударам со стороны РФ, поэтому часть производственных мощностей релокировалась в другие регионы Украины и за рубеж.

"Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян", - отметили в компании.

Несмотря на потерю офиса, в Skyeton заверили, что продолжат работу и поставку беспилотных технологий для Сил обороны Украины.

По данным украинских военных, в течение 13-14 мая Россия выпустила по Украине 1428 беспилотников разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 1362 дрона, а также сбили 41 из 56 ракет.

О компании

Skyeton – украинская компания, основанная в 2006 году, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем для разведки и наблюдения. Штаб-квартира компании находится в Киеве.

Одним из ключевых продуктов компании является беспилотный комплекс Raybird, активно используемый Силами обороны Украины. По данным компании, система совершила более 350 тысяч боевых вылетов и имеет низкий уровень потерь при выполнении миссий.

Raybird способен находиться в воздухе до 28–30 часов, работать в условиях радиоэлектронной борьбы и запускаться без взлетной полосы менее чем за 25 минут. Комплекс используется для разведки, корректировки огня, мониторинга и наблюдения.

В 2024 году Skyeton открыла производственную площадку в Словакии для расширения международного присутствия и масштабирования производства.

В 2025 году компания объявила о создании совместного предприятия Skyeton Prevail Solutions с британской оборонной компанией Prevail Partners. Партнерство предполагает производство и интеграцию беспилотников Raybird для нужд Великобритании, Украины и стран НАТО. Ожидается, что проект также создаст более 160 высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании.