Російська атака знищила офіс українського виробника дронів Skyeton

Виробник БпЛА Skyeton заявив про втрату офісу в Києві / Pexels

Київський офіс української оборонної компанії Skyeton, яка спеціалізується на виробництві розвідувальних безпілотників, був знищений унаслідок нічної атаки Росії на столицю.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Офіс Skyeton зруйновано

У компанії повідомили, що заздалегідь готувалися до можливих ударів з боку РФ, тому частину виробничих потужностей релокували в інші регіони України та за кордон.

"Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян", — зазначили у компанії.

Попри втрату офісу, у Skyeton запевнили, що продовжать роботу та постачання безпілотних технологій для Сил оборони України.

За даними українських військових, упродовж 13–14 травня Росія випустила по Україні 1 428 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 1 362 дрони, а також збили 41 із 56 ракет.

Про компанію

Skyeton - українська компанія, заснована у 2006 році, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних систем для розвідки та спостереження. Штаб-квартира компанії розташована у Києві.

Одним із ключових продуктів компанії є безпілотний комплекс Raybird, який активно використовується Силами оборони України. За даними компанії, система здійснила понад 350 тисяч бойових вильотів та має низький рівень втрат під час виконання місій.

Raybird здатний перебувати у повітрі до 28–30 годин, працювати в умовах радіоелектронної боротьби та запускатися без злітної смуги менш ніж за 25 хвилин. Комплекс застосовується для розвідки, коригування вогню, моніторингу та спостереження.

У 2024 році Skyeton відкрила виробничий майданчик у Словаччині для розширення міжнародної присутності та масштабування виробництва.

У 2025 році компанія оголосила про створення спільного підприємства Skyeton Prevail Solutions із британською оборонною компанією Prevail Partners. Партнерство передбачає виробництво та інтеграцію безпілотників Raybird для потреб Великої Британії, України та країн НАТО. Очікується, що проєкт також створить понад 160 висококваліфікованих робочих місць у Великій Британії.

Автор:
Ольга Опенько