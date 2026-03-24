Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины: где нет света

Ночью 24 марта российская армия снова совершила комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате чего часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Графики отключений света

В Минэнерго заметили, что с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

В то же время потребители призывают бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.