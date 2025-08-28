Россия нанесла удар по кораблю "Симферополь" Военно-морских сил ВСУ: один член экипажа погиб

Российская оккупационная армия нанесла удар по кораблю Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один член экипажа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Укринформу".

"Об информации по поводу поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки", - отметил Плетенчук.

По его словам, подавляющая часть экипажа находится в безопасности. В настоящее время идет поиск нескольких пропавших военных моряков. В результате атаки один член экипажа погиб и несколько получили ранения.

Что говорят в РФ

В то же время российские паблики указывают, что речь идет о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины "Симферополь".

Также Минобороны РФ сообщило, что якобы украинский корабль затонул в результате поражения.

"С применением быстроходного безэкипажного катера в устье Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул", – проинформировала пресс-служба оборонного ведомства страны-агрессора.

Обновлено в 15:13. О том, что РФ ударила по кораблю "Симферополь", сообщило также издание Liga.net со ссылкой на Плетенчука.

Про корабль "Симферополь"

"Симферополь" - разведывательный корабль Военно-морских сил Украины. Средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЭМ).

Он построен на ПАО "Кузня на Рыбальском".

Спущен на воду 23 апреля 2019 года. Введен в состав флота в 2021 году.

13 октября 2021 года судно вместе с другими плавсредствами приняло участие в поисково-спасательной операции по спасению судна размагничивания "Балта", потерпевшего бедствие вблизи острова Змеиный.