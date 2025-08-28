Росія завдала удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил ЗСУ: один член екіпажу загинув

Російська окупаційна армія завдала удару по кораблю Військово-морських сил Збройних сил України, внаслідок чого загинув один член екіпажу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі "Укрінформу".

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", – зауважив Плетенчук.

За його словами, переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Наразі триває пошук кількох зниклих військових моряків. Внаслідок атаки один член екіпажу загинув та декілька зазнали поранень.

Що кажуть в РФ

Водночас російські пабліки вказують, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України "Сімферополь".

Також Міноборони РФ повідомило, нібито український корабель затонув унаслідок ураження.

"Із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера в гирлі Дунай завдано ураження середньому розвідувальному кораблю "Сімферополь" ВМС України. Внаслідок атаки український корабель затонув", – поінформувала пресслужба оборонного відомства країни-агресора.

Оновлено о 15:13. Про те, що РФ вдарила по кораблю "Сімферополь", повідомило також видання Liga.net з посиланням на Плетенчука.

Про корабель"Сімферополь"

"Сімферополь" — розвідувальний корабель Військово-морських сил України. Середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ).

Він побудований на ПАТ "Кузня на Рибальському".

Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту у 2021 році.

13 жовтня 2021 року судно разом з іншими плавзасобами взяло участь у пошуково-рятувальній операції з порятунку судна розмагнічування "Балта", що зазнало лиха поблизу острова Зміїний.