"Роуминг как дома": что изменится для абонентов и операторов

После присоединения Украины к единой европейской зоне роуминга по принципу "Роуминг как дома" мобильные операторы обновят свои тарифные линейки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на интервью главы Национальной комиссии, регулирующей электронные коммуникации (НКЕК), Лилии Мальон, которую она дала LIGA.net.

По ее словам, операторы должны добавить пакеты с услугой "Роуминг как дома" и распространить ее на все тарифы.

Мальон подчеркнула, что регулятор не будет вмешиваться в формирование коммерческих предложений, но будет проверять новые пакеты на отсутствие дискриминации. Домашний тариф должен быть равнозначен роуминговому, а все изменения условий должны соглашаться с абонентами.

Уменьшат ли объем услуг в тарифах

CEO "Киевстар" Александр Комаров прогнозирует, что после внедрения "Роуминга как дома" операторы могут сократить количество гигабайтов интернета и минут в тарифных планах. В то же время глава НКЭК считает, что операторы должны конкурировать качеством и привлекательностью предложений, а не ограничениями.

Она также отметила, что рост стоимости тарифов не будет связан напрямую с новым роуминговым режимом. Удорожание мобильной связи происходит системно, вне зависимости от этого фактора, и в прошлом году доходы операторов выросли на треть.

Защита от "абьюзивного" роуминга

Запуск единого европейского роуминга для Украины намечен на 1 января 2026 года. Одновременно НКЭК введет механизм защиты операторов от "аномального использования" услуг за границей. Если абонент резко увеличивает объем звонков или интернет-трафика по сравнению с обычным уровнем, оператор сможет применить дополнительную плату.

Преимущества для потребителей

Основной принцип "Роуминга как дома" состоит в том, что после оплаты тарифного плана в Украине абонент сможет использовать его остаток за границей без подключения дополнительных пакетов. Это касается звонков, SMS и мобильного Интернета.

Среди ключевых преимуществ Мален назвала:

сохранение качества услуг на уровне украинских (если доступно 4G, оператор не может снижать его до более низкого уровня);

возможность использования 5G за рубежом, если он находится в сети партнера;

бесплатные звонки в экстренные службы даже без средств на счете;

предупреждение при использовании 80% тарифного пакета, случайного роуминга на границе или подключения к спутниковым базовым станциям на борту самолета или корабля.

По словам главы НКЭК, нововведения позволят украинцам чувствовать себя за границей так же, как дома, а конкуренция между мобильными компаниями должна обеспечить клиентам выгодные условия.

Напомним, 6 июня 2025 года Украина официально завершила выполнение всех необходимых обязательств для присоединения к единой роуминговой зоне Европейского Союза "Роуминг как дома".