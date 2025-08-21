Запланована подія 2

"Роумінг як вдома": що зміниться для абонентів і операторів

Після приєднання України до єдиної європейської зони роумінгу за принципом "Роумінг як вдома" мобільні оператори оновлять свої тарифні лінійки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю голови Національної комісії, що регулює електронні комунікації (НКЕК), Лілії Мальон, яке вона дала LIGA.net.

За її словами, оператори повинні додати пакети з послугою "Роумінг як вдома" та поширити її на всі тарифи.

Мальон наголосила, що регулятор не втручатиметься у формування комерційних пропозицій, але перевірятиме нові пакети на відсутність дискримінації. Домашній тариф повинен бути рівнозначним роумінговому, а всі зміни умов мають погоджуватися з абонентами.

Чи зменшать обсяг послуг у тарифах

CEO "Київстару" Олександр Комаров прогнозує, що після впровадження "Роумінгу як вдома" оператори можуть скоротити кількість гігабайтів інтернету та хвилин у тарифних планах. Водночас голова НКЕК вважає, що оператори мають конкурувати якістю та привабливістю пропозицій, а не обмеженнями.

Вона також зазначила, що зростання вартості тарифів не буде пов’язане безпосередньо з новим роумінговим режимом. Здорожчання мобільного зв’язку відбувається системно, незалежно від цього фактору, і торік доходи операторів зросли на третину.

Захист від "аб’юзивного" роумінгу

Запуск єдиного європейського роумінгу для України запланований на 1 січня 2026 року. Одночасно НКЕК введе механізм захисту операторів від "аномального використання" послуг за кордоном. Якщо абонент різко збільшує обсяг дзвінків або інтернет-трафіку у порівнянні зі звичайним рівнем, оператор зможе застосувати додаткову плату.

Переваги для споживачів

Основний принцип "Роумінгу як вдома" полягає в тому, що після оплати тарифного плану в Україні абонент зможе використовувати його залишок за кордоном без підключення додаткових пакетів. Це стосується дзвінків, SMS і мобільного інтернету.

Серед ключових переваг Мальон назвала:

  • збереження якості послуг на рівні українських (якщо доступне 4G, оператор не може знижувати його до нижчого рівня);
  • можливість користування 5G за кордоном, якщо він є у мережі партнера;
  • безкоштовні дзвінки до екстрених служб навіть без коштів на рахунку;
  • попередження у разі використання 80% тарифного пакета, випадкового роумінгу на кордоні чи підключення до супутникових базових станцій на борту літака чи корабля.

За словами голови НКЕК, нововведення дозволять українцям відчувати себе за кордоном так само, як вдома, а конкуренція між мобільними компаніями має забезпечити клієнтам вигідні умови.

Нагадаємо, 6 червня 2025 року Україна офіційно завершила виконання всіх необхідних зобов’язань для приєднання до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу “Роумінг як вдома”. 

Автор:
Тетяна Гойденко