Румыния начала переговоры с Украиной по оборонным проектам в рамках программы SAFE

Андрюс Кубилюс
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс/ЕР Кубилюс

Румыния уже ведет конкретные переговоры с Украиной по поводу проектов в рамках программы кредитования оборонной промышленности SAFE, демонстрируя пример для других государств-членов ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая перед послами НАТО на заседании Североатлантического совета альянса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ"

Кубилюс подчеркнул, что важной целью европейской дорожной карты обороноспособности является поддержка Украины, которую он назвал первой линией обороны.

Он также напомнил о других существующих механизмах финансовой и промышленной поддержки, включая EDIP, открывающую 300 миллионов евро для промышленной интеграции Украины, а также инициативы SEAP и EDPCI.

Еврокомиссар особо отметил потенциал так называемого репарационного займа для Украины, который может быть профинансирован за счет 140 миллиардов замороженных российских активов, а также совместные проекты в рамках Альянса дронов с Украиной, которые могут получить до 2 миллиардов евро от кредитов ERA.

"Мы можем получить столько же пользы от сотрудничества с Украиной, сколько они могут получить от сотрудничества с нами. В нашей совместной платформе ЕС-Украина Brave Tech EU мы работаем над совместной разработкой технологических решений, необходимых для фронта. боевых условиях на передовой", - подчеркнул Кубилюс.

Заметим, что все 150 миллиардов евро кредитов в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) уже распределены между 19 странами Европейского Союза. 13 государств-членов прямо указали, что планируют использовать средства для поддержки Украины.

Как будет работать SAFE

SAFE — это общая кредитная схема, которая поддерживается бюджетом ЕС и направлена на усиление оборонных возможностей Евросоюза, в том числе в ответ на угрозу агрессии со стороны России. Она предполагает:

  • 10-летний льготный период для погашения;
  • низкие процентные ставки;
  • возможность сотрудничества не только со странами ЕС, но и с государствами-партнерами, такими как Великобритания, Норвегия или Турция, которые имеют оборонное оборудование, требуются Европе.

Заметим, что SAFE   предусматривает финансирование совместных оборонных закупок   и кооперацию между странами-членами в области безопасности. Программа станет основой для реализации инициативы "Готовність 2030", которая должна усилить обороноспособность Европы.

Автор:
Татьяна Гойденко