Румунія почала переговори з Україною щодо оборонних проєктів у межах програми SAFE

Румунія вже веде конкретні перемовини з Україною щодо проєктів у межах програми кредитування оборонної промисловості SAFE, демонструючи приклад для інших держав-членів ЄС. Про це заявив єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу перед послами НАТО на засіданні Північноатлантичної ради альянсу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Кубілюс підкреслив, що важливою метою європейської дорожньої карти обороноздатності є підтримка України, яку він назвав першою лінією оборони. Він також нагадав про інші існуючі механізми фінансової та промислової підтримки, зокрема EDIP, що відкриває 300 мільйонів євро для промислової інтеграції України, а також ініціативи SEAP та EDPCI.

Єврокомісар окремо відзначив потенціал так званої репараційної позики для України, яка може бути профінансована за рахунок 140 мільярдів заморожених російських активів, а також спільні проєкти у межах Альянсу дронів з Україною, що можуть отримати до 2 мільярдів євро від кредитів ERA.

"Ми можемо отримати стільки ж користі від співпраці з Україною, скільки вони можуть отримати від співпраці з нами. У нашій спільній платформі ЄС-Україна Brave Tech EU ми працюємо над спільною розробкою технологічних рішень, необхідних для фронту. І водночас платформа дозволяє нам навчатися на перевірених у боях технологіях інноваційних українських компаній, а також тестувати нові спільні продукти в реальних бойових умовах на передовій", — підкреслив Кубілюс.

Зауважимо, усі 150 мільярдів євро кредитів у межах програми SAFE (Security Action for Europe) вже розподілені між 19 країнами Європейського Союзу. 13 держав-членів прямо вказали, що планують використати кошти для підтримки України.

Як працюватиме SAFE

SAFE — це спільна кредитна схема, яка підтримується бюджетом ЄС і має на меті посилення оборонних можливостей Євросоюзу, зокрема у відповідь на загрозу агресії з боку Росії. Вона передбачає:

10-річний пільговий період для погашення;

низькі процентні ставки;

можливість співпраці не лише з країнами ЄС, а й з державами-партнерами, такими як Велика Британія, Норвегія чи Туреччина, які мають оборонне обладнання, потрібне Європі.

Зауважимо, що SAFE передбачає фінансування спільних оборонних закупівель і кооперацію між країнами-членами у сфері безпеки. Програма стане основою для реалізації ініціативи "Готовність 2030", яка має посилити обороноздатність Європи.