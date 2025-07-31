Рынок арматуры в Украине перешел в стадию стагнации: какие причины

Рынка металлопроката в Украине растет, кроме арматуры, на которую значительно снизилось потребление в стране.

Рынок арматуры в Украине переживает стагнацию из-за падения спроса и потребления материала. Это привело к значительному проседанию продаж и цен, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику от металлоцентра Vartis.

В первом квартале 2025 года на металлопрокат повысился как спрос, так и потребление (351 тыс. тонн), однако благодаря значительному использованию листового и трубного металлопроката в машиностроительной отрасли. В сегменте арматуры наблюдается проседание роста.

"В Украине сейчас главный потребитель металлопроката - это все же машиностроительная отрасль и промышленность. Основным потребителем арматуры является строительство - 72%, производство (26%) и 2% - это инфраструктурные крупные проекты и строительство военных укреплений. Именно поэтому относительно арматуры рост незначительный - 5 тыс. тонн в квартал", - пояснил гендиректор компании Vartis Роман Анзин во время заседания Business Club КБУ в Киеве.

Рынок арматуры просел в 2025 году. Инфографика: Vartis

Учитывая, что темпы строительства падают, проседает и рынок арматуры. По словам бизнесмена, во втором квартале динамика потребления арматуры улучшилась (143 тыс. тонн в 1 кв. и 166 тыс. тонн в 2 кв.).

Рынок арматуры: спрос и цены в 2025 году

2025 демонстрирует продолжение смещения большей доли рынка на запад. Это результат сочетания логистических преимуществ, спроса частного строительства и возобновляемых проектов.

География спроса на арматуру отвечает ситуации безопасности в стране. Рост наблюдается в западных регионах (+4%), где сосредоточено более активное строительство. Центральный регион удерживает плато. На востоке потребление арматуры есть, однако оно обусловлено строительством защитных сооружений: укрепрайонов, подземных школ и других инфраструктурных проектов, отметил Роман Анзин.

На западе арматуру потребляют для строительства жилья, на востоке – для укрепления военных позиций. Инфографика: Vartis

По ценам и динамике первый квартал для рынка арматуры, по его оценке, был гораздо хуже 2024 года, второй квартал - в существенном росте.

"С 2021 года, когда цены на арматуру на международных рынках достигали почти $800, а цена постепенно снижалась и достигла на $500 за тонну по состоянию на сегодняшний день. Эта тенденция указывает на то, что сейчас рынок стагнирует, и находится на дне ценовой политики как в сфере арматуры, так и металла в целом", - подчеркнул Анзин.

Цены на арматуру на международных рынках. Инфографика: Vartis

По его словам, сегодня динамика цен в мире свидетельствует о том, что Украина, к сожалению, перешла от стадии, когда диктовала цены на международных рынках, к подстройке под цены импорта. Одним из крупных рынков, на которые ориентируется Украина, является рынок Турции, где активизировался рынок после открытия нескольких металлургических комбинатов.

"Если брать совсем долгосрочную динамику, то каждые 3-4 года происходит смена тренда. 2024 год показывал падение цен, и 2025-й продолжает показывать падение", - добавил гендиректор компании.

Согласно прогнозу, 2026 будет демонстрировать более стабильные цены, что будет вызвано ростом спроса.

Ранее Delo.ua писало о том, что в первом полугодии Украина улучшила позиции в мировом рейтинге производителей чугуна и стали.