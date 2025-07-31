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Ринок арматури в Україні перейшов у стадію стагнації: які причини
Ринку металопрокату в Україні зростає, окрім арматури, на яку значно зменшилось споживання в країні.
Ринок арматури в Україні переживає стагнацію через падіння попиту і загалом менше споживання матеріалу. Це призвело до значного просідання продажів і цін, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику від металоцентру Vartis.
Загалом у першому кварталі 2025 року на металопрокат підвищився як попит, так і споживання (351 тис. тонн), - проте завдяки значному використанню листового та трубного металопрокату у машинобудівній галузі. В сегменті арматури спостерігається просідання росту.
"В Україні зараз головний споживач металопрокату - це все ж таки машинобудівна галузь і промисловість. Основним споживачем арматури є будівництво - 72%, виробництво (26%) і 2% – це інфраструктурні великі проєкти та будівництво військових укріплень.Саме тому щодо арматури зростання незначне - 5 тис. тонн на квартал", - пояснив гендиректор Vartis Роман Анзін під час засідання Business Club КБУ, присвяченому підсумкам півріччя у будівельній галузі.
Зважаючи на те, що темпи будівництва падають, просідає і ринок арматури. За словами бізнесмена, у другому кварталі динаміка споживання арматури покращилась (143 тис. тонн у 1 кв. та 166 тис. тонн у 2 кв.).
Ринк арматури: попит та ціни у 2025 році
2025 рік демонструє продовження зміщення більшої частки ринку на захід. Це результат поєднання логістичних переваг, попиту з боку приватного будівництва та відновлювальних проєктів.
Географія попиту на арматуру відповідає безпековій ситуації в країні. Зростання спостерігається у західних регіонах(+4%), де зосереджене більш активне будівництво. Центральний регіон утримує плато. На сході споживання арматури є, проте воно зумовлене будівництвом захисних споруд: укріпрайонів, підземних шкіл та інших інфраструктурних проєктів, зауважив Роман Анзін.
Щодо цін і динаміки перший квартал для ринку арматури, за його оцінкою, був набагато гірший, ніж 2024 рік, другий квартал - в суттєвому зростанні.
"З 2021 року, коли ціни на арматуру на міжнародних ринках сягали майже $800, а ціна поступово знижувалася та досягла на $500 за тонну станом на сьогодні. Ця тенденція вказує на те, що зараз ринок стагнує, і знаходиться на дні цінової політики як в сфері арматури, так і металу загалом", - наголосив Анзін.
За його словами, сьогодні динаміка цін у світі свідчить про те, що Україна, на жаль, перейшла від стадії, коли диктувала ціни на міжнародних ринках, до підлаштування під ціни імпорту. Одним із великих ринків, на які орієнтується Україна - є ринок Туреччини, де активізувався ринок після відкриття кількох металургійних комбінатів.
"Якщо брати зовсім довгострокову динаміку, то кожні 3-4 роки відбувається зміна тренду. 2024-й рік показував падіння цін, і 2025-й продовжує показувати падіння", - додав директор компанії.
Згідно з прогнозом, 2026 рік демонструватиме більш стабільні ціни, що буде спричинено зростанням попиту.
Раніше Delo.ua писало про те, що у першому півріччі Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників чавуну та сталі.