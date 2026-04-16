Рынок самооблесенных земель: общины получают новые возможности, но процессы остаются сложными

В Украине уже идентифицировано около 1,9 млн га земель с естественным облесением

В Украине уже идентифицировано около 1,9 млн га земель с естественным облесением, однако процесс их перевода в лесной фонд остается медленным. Лишь незначительная часть таких участков получила необходимые согласования и передана в пользование.

Как информирует Delo.ua, об этом говорилось на профессиональном семинаре "Земли с естественным облесением: применение действующего законодательства и управленческие модели", пишет Минэкономики.

Ключевыми барьерами остаются сложные процедурные механизмы и необходимость совершенствования нормативной базы. Несмотря на наличие законодательных предпосылок, существующие правила не обеспечивают достаточной скорости интеграции таких земель в лесной фонд.

Отдельное внимание уделено роли территориальных общин, являющихся основными стейкхолдерами в принятии решений по сохранению и использованию самооблесенных участков. На местном уровне эти земли рассматриваются как возможный источник экономического роста, создание рабочих мест и увеличение бюджетных поступлений.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, эффективное управление такими ресурсами сочетает экологический, социальный и экономический эффекты, однако требует формирования понятного и стимулирующего законодательного поля и скоординированного взаимодействия между государством и общинами.

Среди перспективных инструментов развития направления участники выделили механизм карбон-кредитов, позволяющий получать доход за счет поглощения углерода. Это повышает экономическую привлекательность облесения и может стать дополнительным стимулом для общин.

По итогам семинара планируется обобщение предложений по изменениям в законодательство и управленческие подходы. Ожидается, что это позволит ускорить перевод самооблесенных земель в лесной фонд и активизировать их использование в экономике.

Госпредприятие "Леса Украины" проводит цифровизацию картографических материалов и обучение инженеров по отводу и таксации лесосек. Для проведения точных измерений предприятие использует приемники GNSS.

Автор:
Татьяна Гойденко