Ринок самозалісених земель: громади отримують нові можливості, але процеси залишаються складними

В Україні вже ідентифіковано близько 1,9 млн га земель із природним залісненням

В Україні вже ідентифіковано близько 1,9 млн га земель із природним залісненням, однак процес їх переведення до лісового фонду залишається повільним. Лише незначна частина таких ділянок отримала необхідні погодження та передана у користування.

Як інформує Delo.ua, про це йшлося на фаховому семінарі "Землі з природним залісненням: застосування чинного законодавства та управлінські моделі", пише Мінеконміки.

Ключовими бар’єрами залишаються складні процедурні механізми та потреба в удосконаленні нормативної бази. Попри наявність законодавчих передумов, існуючі правила не забезпечують достатньої швидкості інтеграції таких земель до лісового фонду.

Окрему увагу приділено ролі територіальних громад, які є основними стейкхолдерами у прийнятті рішень щодо збереження та використання самозалісених ділянок. На місцевому рівні ці землі розглядаються як потенційне джерело економічного зростання, створення робочих місць і збільшення бюджетних надходжень.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, ефективне управління такими ресурсами поєднує екологічний, соціальний та економічний ефекти, однак потребує формування зрозумілого і стимулюючого законодавчого поля та скоординованої взаємодії між державою і громадами.

Серед перспективних інструментів розвитку напрямку учасники виділили механізм карбон-кредитів, який дозволяє отримувати дохід за рахунок поглинання вуглецю. Це підвищує економічну привабливість залісення та може стати додатковим стимулом для громад.

За підсумками семінару планується узагальнення пропозицій щодо змін до законодавства та управлінських підходів. Очікується, що це дозволить пришвидшити переведення самозалісених земель до лісового фонду та активізувати їх використання в економіці.

Додамо, Держпідприємство "Ліси України" проводить цифровізацію картографічних матеріалів та навчання інженерів з відведення і таксації лісосік. Для проведення точних вимірювань підприємство використовує GNSS-приймачі.

Автор:
Тетяна Гойденко