С начала года 30 украинских банков присоединились к Госагрореестру

С начала 2025 года 30 украинских банков подключились к Государственному аграрному реестру (ГАР). Они являются участниками государственной программы поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, интеграция банков из ГАР расширяет возможности для аграриев в выборе финансовых учреждений и упрощает процедуру идентификации сельхозпроизводителей.

"Это означает, что у аграриев теперь больше возможностей выбрать тот банк, услуги которого им наиболее выгодны. А для банков стало легче идентифицировать сельхозпроизводителей. Ведь ДАР интегрируется с 7 реестрами, в том числе Единым государственным реестром и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество", — отметил министр.

Также он напомнил, что с 1 января 2025 года правительство продлило действие программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для аграриев, но для участия в ней необходимо быть зарегистрированным в ГАР.

Эта инициатива направлена на упрощение доступа фермеров к финансированию и поддержке развития аграрного сектора в Украине.

Напомним, в ГАР началась регистрация для получения средств временного хранения зерна – рукавов – емкостью 200 тонн каждый.